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Масштабную выставку молодых художников «Аз.Арт» проведут в «Титов-Арене» в Барнауле

Крупнейшее за Уралом биеннале живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров «Аз.Арт. Сибирь» пройдет в этом году в Барнауле. Из нового — необычное место и другое время.

Закрытие выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019».
Закрытие выставки «Аз.Арт. Сибирь — 2019».
Никита Постоялко

В этом году в ней примут участие около 300 художников со всей Сибири. Они представят больше 400 своих работ, рассказала министр культуры Елена Безрукова.

«Изюминкой этого года станет новая площадка — впервые „Аз.Арт“ будет проходить в „Титов-Арене“. Если вы помните, бывший дворец спорта всегда работал выставочный площадкой — и мы решили вернуться к этой традиции. На ней будет удобно разместить такое количество участников и показать все работы комплексно», — сообщила министр.

Поменяется и время проведения биеннале — в 2021 году он пройдет в июле, в не в апреле.

Фестиваль художественного искусства «Аз.Арт.Сибирь» проходит раз в два года. В последний раз выставка проходила в Барнауле в 2019 году. Тогда работы экспонировались в выставочном зале музея «Город».

Какие произведения выставлялись в прошлом году, можно увидеть здесь.

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