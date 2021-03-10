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В Барнауле представят необычную выставку-«обманку»

12 марта в музее «Город» в Барнауле (пр. Ленина, 111) откроется выставка визуальных иллюзий.

В музее "Город" открылась выставка иллюзий
В музее "Город" открылась выставка иллюзий
Музей "Город"

Здесь можно будет сделать «реалистичное» фото с президентом, прогуляться по поверхности Луны, побывать в доме вверх тормашками, посетить комнату Эймса и почесать за ушком гигантского котенка.

«Для самых отважных на выставке есть вихревой тоннель Vortex — портал сквозь пространство и время, где органы чувств отказывают, ноги подкашиваются, и человек теряет ориентацию. Этот аттракцион — проверка на устойчивость», — говорят организаторы.

Выставка иллюзий приедет в Барнаул из Польши. По пути к нам она уже удивила многих жителей Европы и России.

Работать она будет до 2 мая. Цена билета — 150−200 рублей. Дети до 4 лет — бесплатно.

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