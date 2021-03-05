Барнаульцам покажут уникальную коллекцию живых тропических богомолов

5 марта в музее «Город» (л. Льва Толстого, 24) открывается выставка, где можно увидеть живых богомолов с разных уголков планеты.

Богомолы — это хищные насекомые, которые уничтожают вредных для растений паразитов. Для человека они абсолютно безопасны, поэтому на выставке любой желающий может подержать их в руке.

Организаторы говорят, что разнообразие этих насекомых удивит посетителей — оказывается, они бывают не только привычного нам зеленого цвета.

«Цветочные богомолы, похожие на цветы; веточные богомолы, напоминающие сухие сучки; щитовидные богомолы, в точности копирующие лист; элегантные богомолы-скрипки и незаметные богомолы-призраки — этих и многих других богомолов вы сможете увидеть и сфотографировать», — говорят создатели передвижной выставки.

Экскурсоводы расскажут, как и где живут эти интересные насекомые и развеют популярные мифы о них.

Выставка будет открыта до 11 апреля. Стоимость взрослого билета — 300 рублей, для детей от 4 до 17 лет — 200 рублей. Музей открыт со вторника по субботу с 10:00 до 18:00.