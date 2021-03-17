Барнаул -15°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

В Барнауле открыли выставку скульптора Ивана Мозгового и красноярской художницы Анастасии Булат

Выставка «Диалог» работает в павильоне «Открытое небо» в мемориальной библиотеке им. Башунова в Барнауле. Ее участники — два молодых мастера: член Союза художников России и преподаватель АГИК, барнаулец Иван Мозговой и красноярская художница, член организации «Молодые художники Сибири» Анастасия Булат.

Выставка Ивана Мозгового и Анастасии Булат.
Выставка Ивана Мозгового и Анастасии Булат.
Altapress.ru.

Художники очень разные стилистически: Анастасия любит, можно сказать, классическую живопись маслом, Иван экспериментирует не только с живописью, но и с графикой, с деревянной и металлической скульптурой, соединяя архитектуру и скульптуру, а также скульптуру и декоративно-прикладное творчество.

Заведующая библиотекой Ольга Колбашева сказала на открытии, что организаторы даже немного испугались, когда все работы свезли в небольшой выставочный зал, не очень было понятно, как выстроится общая экспозиция из столь разных манер и техник исполнения.

Однако, опасения были напрасны, экспозиция получилась насыщенная, каждый экспонат хочется подолгу рассматривать.

Иван рассказал, что познакомился с Анастасией на биеннале «Аз.Арт — Сибирь» и через пять минут понял, что хочет сделать совместную персональную выставку.

Выставка работает до 12 апреля. Вход свободный.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка