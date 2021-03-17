В Барнауле открыли выставку скульптора Ивана Мозгового и красноярской художницы Анастасии Булат

Художники очень разные стилистически: Анастасия любит, можно сказать, классическую живопись маслом, Иван экспериментирует не только с живописью, но и с графикой, с деревянной и металлической скульптурой, соединяя архитектуру и скульптуру, а также скульптуру и декоративно-прикладное творчество.
Заведующая библиотекой Ольга Колбашева сказала на открытии, что организаторы даже немного испугались, когда все работы свезли в небольшой выставочный зал, не очень было понятно, как выстроится общая экспозиция из столь разных манер и техник исполнения.
Однако, опасения были напрасны, экспозиция получилась насыщенная, каждый экспонат хочется подолгу рассматривать.
Иван рассказал, что познакомился с Анастасией на биеннале «Аз.Арт — Сибирь» и через пять минут понял, что хочет сделать совместную персональную выставку.
Выставка работает до 12 апреля. Вход свободный.