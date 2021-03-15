Стало известно, когда в Алтайском крае пройдет «Ночь музеев»

22 мая в Алтайском крае пройдет традиционная акция «Ночь музеев». В каком формате она пройдет — офлайн или онлайн, как в прошлом году — пока неизвестно.

Пока что до 15 апреля оргкомитет акции будет вести сбор заявок от участников события.

Ожидается, что в регионе к проекту присоединятся свыше 100 площадок — все государственные и муниципальные музеи Алтайского края, галереи и выставочные пространства региона.

«Особенности формата акции в этом году, рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия будут озвучены позже с учетом эпидемиологической обстановки», — уточняет пресс-служба краевого правительства.

Напомним, что в прошлом году акцию провели днем в онлайн-формате. В соцсетях разных музеев выставляли различные видео, проводили конкурсы и викторины.

«Ночь музеев» — акция, приуроченная к Международному дню музеев, этот праздник отмечается 18 мая.

В день акции музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения работают в вечернее и ночное время. Для посетителей готовят интересную программу — экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли.