Накопали добро. Сокровища, найденные черными археологами, передали в Алтайский краеведческий музей

В Алтайский государственный краеведческий музей на временное хранение были переданы 5 артефактов древней сросткинской культуры. В мае 2020 года предметы были изъяты у черных копателей.

Нарыл на уголовку

Незаконные раскопки прекратили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. С помощью металлоискателя преступник незаконно извлек из земли уникальные археологические предметы: железные удила с витыми грызлами и восьмерковидными внешними окончаниями, железное тесло с несомкнутой втулкой, железные наконечники стрел (трехлопастный и трехгранно-лопастной). А также георгиевский крест. Как предполагают эксперты, офицерский.

Эти предметы датируются второй половиной IX — первой половиной X века нашей эры и связаны со сросткинской археологической культурой. Ее памятники распространены в степных и лесостепных районах Алтая.

Справка Сросткинская культура изучена археологом Михаилом Грязновым в результате работ на Верхней Оби. Курганные и грунтовые могильники, поселения и городища сросткинских народов известны почти во всех районах Алтайского края. Они были созданы во второй половине VIII — XII веков нашей эры.

Следственным отделом МВД РФ «Заринский» возбуждено уголовное дело согласно п. «а» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ — «Поиск и (или) изъятие археологических предметов, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя».

Археологу-нелегалу назначили уголовное наказание, изъяли сокровища и металлоискатель.

В безопасности и заботе

Артур Кунгуров,

старший научный сотрудник Алтайского краеведческого музея , к.и.н.:

Экспонаты в очень хорошем состоянии. Сохранны все элементы. Это уникальный случай. Так как подобные вещи обычно очень быстро ржавеют и покрываются патиной (налетом). Изделия подходили для универсального применения. Особенно пригождались в походах. Часто людей хоронили вместе с этими предметами перед кремацией. Древние верили, что личные вещи помогут им в загробной жизни.

Артур Кунгуров. Дмитрий Лямзин.

Теперь ценностям предстоит процедура регистрации, описания и постановки на государственный учет. После они отправятся на полки к своим собратьям в краеведческом музее.

В учреждении много экспонатов сросткинской культуры. Например, оружие. Кинжалы, мечи, наконечники, стрелы. Также украшения и лошадиные упряжи.