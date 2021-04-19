Названы лучшие музеи Алтайского края за 2020 год

В Алтайском крае назвали лучшие муниципальные музеи 2020 года. Победителям из краевого бюджета выделили 1, 7 млн рублей.

Лучшими по итогам краевого конкурса стали Каменский, Поспелихинский районные краеведческие музеи и Хабарский историко-краеведческий музей, сообщает пресс-служба Минкульта.

Краеведческий в Камне-на-Оби на выигранные деньги обновит постоянную экспозицию «Каменцы в истории России 1917−1945 годов».

В Поспелихе создадут новый раздел постоянной экспозиции «Поспелихинский район: история и современность».

Хабарский историко-краеведческий музей проведет реэкспозицию самого популярного среди посетителей зала природы.

В обновленном пространстве будут представлены три большие диорамы, выстроенные по временам года, по которым посетители смогут знакомиться с природным разнообразием Хабарского района, животным и растительным миром его лесов.