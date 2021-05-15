Барнаульский историк проведет бесплатную ночную экскурсию

Историк Данил Дегтярев проведет в Барнауле ночную экскурсию по парку «Изумрудный». Мероприятие состоится 22 мая во время «Музейной ночи».

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 22 мая. Барнаульский историк Данил Дегтярев присоединится к празднованию и проведет для гостей и жителей Барнаула сразу два мероприятия — лекцию и экскурсию.

В 16:30 у памятника Ползунову перед главным корпусом АлтГТУ пройдет публичная лекция по истории исчезнувшей Дунькиной рощи. Перед началом встречи для барнаульцев выступит группа «Территория 122».

В 22:00 возле центрального входа в парк «Изумрудный» начнется второе событие — пешая экскурсия «Ночь в старом парке». Продолжительность прогулки — полтора часа.

Оба мероприятия бесплатные. Число участников не ограничено.

Организаторы просят участников использовать во время мероприятий маски и соблюдать дистанцию.