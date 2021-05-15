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Барнаульский историк проведет бесплатную ночную экскурсию

Историк Данил Дегтярев проведет в Барнауле ночную экскурсию по парку «Изумрудный». Мероприятие состоится 22 мая во время «Музейной ночи».

Данил Дегтярев.
Данил Дегтярев.
Алиса Батурина

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 22 мая. Барнаульский историк Данил Дегтярев присоединится к празднованию и проведет для гостей и жителей Барнаула сразу два мероприятия — лекцию и экскурсию.

В 16:30 у памятника Ползунову перед главным корпусом АлтГТУ пройдет публичная лекция по истории исчезнувшей Дунькиной рощи. Перед началом встречи для барнаульцев выступит группа «Территория 122».

В 22:00 возле центрального входа в парк «Изумрудный» начнется второе событие — пешая экскурсия «Ночь в старом парке». Продолжительность прогулки — полтора часа.

Оба мероприятия бесплатные. Число участников не ограничено.

Организаторы просят участников использовать во время мероприятий маски и соблюдать дистанцию.

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