В алтайской «Шишковке» проведут мистический вечер для взрослых, посвященный творчеству Булгакова

О биографии и творчестве Михаила Булгакова расскажут доктор филологических наук Елена Худенко и доктор филологических наук, профессор Александр Куляпин.
Они покажут интересные и довольно пикантные иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита», которые неизвестны широкой публике (поэтому вход на вечер имеет ограничение 18+).
Художник-иллюстратор Ксения Паршина также познакомит всех со своим видением этого культового романа.
Обрамит все действо Литературный театр библиотеки инсценировкой рассказа Михаила Булгакова «Был месяц май».
Начало в 18:00, вход свободный.