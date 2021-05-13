В алтайской «Шишковке» проведут мистический вечер для взрослых, посвященный творчеству Булгакова

17 мая в библиотеке им. Шишкова в Барнауле пройдет программа, посвященная 130-летию Михаила Булгакова. Посетителей ждет интересная лекция от филологов, уникальные иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» и постановка от Литературного театра, рассказали в библиотеке.

Кадр из сериала "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко

О биографии и творчестве Михаила Булгакова расскажут доктор филологических наук Елена Худенко и доктор филологических наук, профессор Александр Куляпин.

Они покажут интересные и довольно пикантные иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита», которые неизвестны широкой публике (поэтому вход на вечер имеет ограничение 18+).

Художник-иллюстратор Ксения Паршина также познакомит всех со своим видением этого культового романа.

Обрамит все действо Литературный театр библиотеки инсценировкой рассказа Михаила Булгакова «Был месяц май».

Начало в 18:00, вход свободный.