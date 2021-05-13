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Бийский театр покажет барнаульцам свою версию «Гамлета»

15 мая в театральном пространстве «Спичка» пройдет спектакль «Гамлет. Попытка прочтения» народного бийского театра «Зурбаган».

Бийский театр "Зурбаган", спектакль "Гамлет"
Бийский театр "Зурбаган", спектакль "Гамлет"
Предоставлено организаторами

Постановка рассказывает о герое, мир которого исчез или вовсе приснился, который не может разобраться в самом себе.

Создатели спектакля говорят, что из «пугающей глыбы» трагедии Шекспира они вытащили наружу самый актуальный вопрос — отношения «человек и власть».

«Спектакль сразу погружает классический сюжет и известных героев в самый что ни на есть день сегодняшний, где говорят все на языке нам понятном, ловко миксуя его с Шекспировскими монологами и текстами», — говорят о постановке в «Зурбагане».

И даже вопрос, который знает каждый, «Быть или не быть» — в прочтении бийского театра прозвучит как «Бороться или не бороться?».

Посмотреть необычное прочтение Шекспира можно по адресу: ул. Ползунова, 37. Начало спектакля в 18:00. Цена билета — 150−250 рублей.

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