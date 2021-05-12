В Молодежном театре Алтая появился новый главный режиссер

В Молодежном театре Алтая в Барнауле после длительного затишья появился новый главный режиссер — это Алексей Серов из Санкт-Петербурга, которого зрители знают по трагикомедии «Наш городок».

Нового режиссера коллективу представила директор театра Ирина Лысковец, сообщают в Молодежном театре.

Питерский режиссер отметил, что возглавить МТА для него — «замечательный вызов».

«Приглашение стать главным режиссёром, конечно, лестно, очень важно для меня. Я прошёл хорошую школу, когда возглавлял пять театральных коллективов. Есть много идей, которые можно реализовать только в своём театре, со своими артистами. Но все намеченные до меня планы будут выполнены. С удовольствием посмотрю на работы молодых режиссёров, с которыми у директора уже есть договорённость о сотрудничестве», — сказал Серов.

Что известно о режиссере

Алексей Серов родился 19 февраля 1965 года в Ленинграде. Окончил Музыкальное училище им. Мусоргского по классу фортепиано, Ленинградскую консерваторию (отделение оперной режиссуры), затем — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (специальность «режиссёр драмы»).

Репетиции спектакля «Наш городок». Молодежный театр Алтая.

В общей сложности Серов поставил 102 спектакля в разных городах России. Также у него большой опыт работы главным режиссером.

Эту должность он занимал в новосибирском театре «Красный факел» (1992−1997 год), в ТЮЗе (2001−2004 год), в молодежном театре (2004−2012 год) и Первом драматическом театре (2012−2013 год) в Волгограде, а также в Хабаровском краевом музыкальном театре (2016−2017 год).

Напомним, ранее стало известно, что Барнаул покидает главный режиссер музыкального театра Константин Яковлев — он возглавит Пермский ТЮЗ. На тот момент он был единственным главным режиссером в городе. Теперь же этот «титул» передается Алексею Серову.