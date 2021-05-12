Новосибирская опера заплатит огромную сумму за постановку балета «Собор Парижской Богоматери»

В Новосибирском государственном театре оперы и балета поставят балет «Собор Парижской Богоматери». Обойдется он театру в 100 тыс. евро или 10 млн рублей.

Над балетом будут работать постановщики, приглашенные из Европы. Спектакль будет на музыку Мориса Жарра — лауреата трёх премий «Оскар», премии «Грэмми» и четырёх премий «Золотой глобус».

«Собор Парижской Богоматери» — самый известный балет Жарра. Впервые он прошел на сцене Парижской оперы в 1965 году.

Хореография и либретто принадлежат еще одному признанному классику балета — Ролану Пети.

Лицензия на постановку обойдется в 54 тыс. евро, включая НДС, сказано в опубликованном контракте с Les Balletes Rolan Petit («Балет Ролана Пети»), пишет «Тайга. инфо».

По договору, новосибирский театр за свой счет также обязан пригласить балетмейстера Луиджо Бонино, который занимает должность художественного советника в «Балете Ролана Пети», ассистента балетмейстера по работе с кордебалетом, англичанку Джиллиан Утингем, художника постановщика Жана-Мишеля Дезире и художника по костюмам Орели Лиона.

Услуги Луиджо Бонино обойдутся в 25 тыс. евро, Джиллиан Утингем — в 18,39 тыс. евро, Орели Лиона — 15,37 тыс. евро. Курс, принятый для контрактов, составил 90,4 рубля за евро — поэтому в рублях сумма перевалила за 10 млн рублей.

Премьера балета по роману Гюго состоится в октябре 2021 года.

Напомним, что в Барнауле музыкальный театр скоро останется без главного режиссера Константина Яковлева — уже с апреля номинант «Золотой маски» возглавляет Пермский ТЮЗ.