Последний режиссер Барнаула, номинированный на «Золотую маску», возглавил пермский театр

Главный режиссер музыкального театра Барнаула в апреле возглавил Пермский театр юного зрителя. Об этом сообщается на сайте самого театра.

Слухи об уходе последнего барнаульского режиссера (напомним, что спектакли в театре драмы, МТА и театре кукол ставят только приглашенные режиссеры) ходили с декабря прошлого года. На сайте музыкального театра он значится до сих пор.

В Пермском ТЮЗе Яковлев не новичок — он поставил там уже три постановки: «Гуд бай, Берлин» (2019 год), «Гарольд и Мод» (2020 год) и «Побег из Простоквашино» (2021 год).

В Барнауле он сейчас работает над балетом «Вий». Также на следующий сезон он должен поставить еще одну постановку по Пушкину, произведение «Дубровский». В каком формате он продолжит сотрудничество с театром — в качестве приглашенного режиссера или будет совмещать сразу две должности — пока неизвестно.

Техсовет по балету «Вий» Музыкальный театр

Так или иначе, Яковлев пополнил плеяду уехавших артистов — «Афиша» недавно писала о них.

Напомним, что в этом году Константин Яковлев был номинирован на национальную премию «Золотая маска» за постановку спектакля «Капитанская дочка», но не получил ее. Главным режиссером в Барнауле он работает с 2013 года.

Награду музыкальному театру принесла актриса Мария Евтеева, которая исполнила роль Маши Мироновой. Интервью с ней можно прочитать здесь.