В Барнауле поставят балет «Вий»

В Барнауле в музыкальном театре готовят балет «Вий» по произведению Николая Гоголя. Режиссером выступит Константин Яковлев, балетмейстером — Игорь Мусухранов, художником — Геннадий Осташев.

Создатели музыкальной постановки провели техсовет, на котором решили сделать лаконичное пространство, а основной упор сделать на яркие костюмы, пишут на сайте театра.

В музыкальном обещают, что знаменитое произведение Гоголя в их прочтении прозвучит «свежо и интересно».

«Несмотря на то, что основной конфликт произведения — битва добра и зла, важнейшая роль в нашем спектакле отведена личности. Только от нее зависит исход, только ее действиями, чувствами и порывами решается судьба. Все зависит от нас самих — вот главная мысль, которую мы хотим донести языком танца», — рассказали в театре.

Именно поэтому выбор пал на балет — его язык поймут все, «независимо от пола и возраста».

Роли уже распределены. Хому Брута в разных составах будут играть Илья Интулов и Игорь Мусухранов, Панночку — Ольга Жданова и Татьяна Тамбовцева, ее отца — Николай Деревнин и Андрей Половников.

Премьера балета «Вий» назначена на 10 и 11 июня. Билеты уже в продаже, стоимость — 200−600 рублей.