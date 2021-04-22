В Барнауле поставят балет «Вий»

Создатели музыкальной постановки провели техсовет, на котором решили сделать лаконичное пространство, а основной упор сделать на яркие костюмы, пишут на сайте театра.
В музыкальном обещают, что знаменитое произведение Гоголя в их прочтении прозвучит «свежо и интересно».
«Несмотря на то, что основной конфликт произведения — битва добра и зла, важнейшая роль в нашем спектакле отведена личности. Только от нее зависит исход, только ее действиями, чувствами и порывами решается судьба. Все зависит от нас самих — вот главная мысль, которую мы хотим донести языком танца», — рассказали в театре.
Именно поэтому выбор пал на балет — его язык поймут все, «независимо от пола и возраста».
Роли уже распределены. Хому Брута в разных составах будут играть Илья Интулов и Игорь Мусухранов, Панночку — Ольга Жданова и Татьяна Тамбовцева, ее отца — Николай Деревнин и Андрей Половников.
Премьера балета «Вий» назначена на 10 и 11 июня. Билеты уже в продаже, стоимость — 200−600 рублей.