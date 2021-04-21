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О короле, бутерброде и корове. В Барнауле проведут большой фестиваль студенческих театральных работ

С 10 по 14 мая в Барнауле в музыкальном театре пройдет фестиваль студенческих театральных работ «Шаг». Это своеобразная ярмарка талантов — выпускники из творческих вузов со всей страны представляют свои спектакли, а театры присматриваются, какие новые таланты можно пригласить в свою труппу.

Вечер хореографических спектаклей
Вечер хореографических спектаклей
muzkom22.ru

В этом году на «Шаг» приедут участники из Барнаула, Кемерова, Саратова, Перми и Новосибирска. Всего они покажут семь работ.

Кемеровский институт культуры устроит вечер хореографический спектаклей. Они покажут четыре танцевальных картины: «Уравнение», «Игра», «Нашествие саранчи», «Колыбельная».

Выпускной курс театрального института Саратовской государственной консерватории им. Собинова покажет кукольную оперу «Забавная история о короле, бутерброде и королевской корове». Музыкальный спектакль поставлен по известному стихотворению английского писателя Алана Милна в переводе С. Маршака «Королевский бутерброд».

Забавная история о короле, бутерброде и королевской корове
Забавная история о короле, бутерброде и королевской корове
muzkom22.ru

Алтайский институт культуры представит два спектакля — «Полет» по стихам и песням Высоцкого и «Светлые души».

Новосибирский театральный институт привезет оперетту Жака Оффенбаха «Пьеретта и Жако». Это добрая история о том, что каждый из нас достоин любви и имеет право на счастье, и не важно, кто он — китаец, прачка или торговец пуговицами.

Уникальность постановки в том, что ее участники знают партии каждого из героев, поэтому для разнообразия каждый раз перед спектаклем тянут жребий, чтобы решить, кого играть сегодня.

Пьеретта и Жако
Пьеретта и Жако
muzkom22.ru

Новосибирская консерватория им. Глинки покажут музыкально-литературную программу «Сибирь героическая». В основу сценария легли письма, стихи и документальные материалы о новосибирцах в годы Великой Отечественной войны.

В составе Пермского института культуры приедут студенты-первокурсники. Они покажут постановку в грузинском духе «Мачеха Саманишвили». Овдовевший Бекинэ в 70 лет решил снова жениться, и вся деревня бросилась на поиски невесты.

Посмотреть постановки смогут все желающие. Цена билета — 100−150 рублей.

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