Топ-5 необычных спектакля апреля, которые можно посмотреть в независимом барнаульском театре

Без слов
Спектакль-коллаж сценических миниатюр — у каждой сцены свой жанр, длительность и содержание. Миниатюры созданы на основе актерской и режиссерской импровизации.
Всех их объединяет лишь одно — отсутствие слов.
Когда смотреть: 10 апреля в 19:00
Цена: 150 (студенческий) — 250 рублей
Замарашка
Спектакль Первой театральной студии по одноимённой пьесе Януша Гловацкого.
Действие спектакля разворачивается в местах лишения свободы, где в нечеловеческих условиях раскрываются человеческие потребности и желания.
Как говорят создатели постановки, постановка рассказывает о вечном борьбе добра и зла, а также о том, что ошибаться можно — главное признать свою ошибку.
Когда смотреть: 17 апреля в 18:00
Цена: 150 (студенческий) — 250 рублей
Кто там стоит под городской стеной
Спектакль-карнавал в стихах и прозе студии «ТиМ».
Постановка «выросла» из стихотворения «Театральное» Иосифа Бродского. Это история о страннике, который молча терпит осужденные взгляды и их приговоры. В спектакле также прозвучат стихи современных поэтов и исполнителей, например, Земфиры и Oxxxymiron.
Когда смотреть: 18 апреля в 18:00
Цена: 150 (студенческий) — 250 рублей
А здесь сбываются мечты
Постановка по мотивам пьесы Веры Аккерман.
Судьба сводит четырех девушек в одном большом доме. Из-за непогоды гостьям придется провести вечер вместе. Внезапно их компанию разбавляет мужчина, у которого есть своя тайна.
В самой постановке герои размышляют на тему счастья. И о том, на что они готовы ради него.
Когда смотреть: 24 апреля в 19:00
Цена: 150 (студенческий) — 250 рублей
Восемь любящих женщин
Иронический детектив в двух действиях по пьесе Робера Тома. В спектакле играют студенты-актеры третьего курса института культуры.
Франция, 1950 год. В загородной вилле восемь женщин готовятся отмечать Рождество, но праздник омрачён убийством хозяина дома: его тело обнаружено в кабинете с ножом в спине.
Под подозрением находится каждая из присутствующих: жена, дочь, падчерица, тёща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы. Любая из этих женщин имела мотивы для совершения убийства.
Когда смотреть: 25 апреля в 17:00
Цена: 150 (студенческий) — 350 рублей