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Топ-5 необычных спектакля апреля, которые можно посмотреть в независимом барнаульском театре

Театральное пространство «Спичка» в Барнауле представило свою апрельскую афишу. Зрителям там покажут необычные постановки — от иронического французского детектива до спектакля-коллажа без слов.

"Музейная ночь" на Спичке. 19 мая 2018 года.
"Музейная ночь" на Спичке. 19 мая 2018 года.
Дмитрий Лямзин

Без слов

Спектакль-коллаж сценических миниатюр — у каждой сцены свой жанр, длительность и содержание. Миниатюры созданы на основе актерской и режиссерской импровизации.

Всех их объединяет лишь одно — отсутствие слов.

Когда смотреть: 10 апреля в 19:00

Цена: 150 (студенческий) — 250 рублей

Замарашка

Спектакль Первой театральной студии по одноимённой пьесе Януша Гловацкого.

Действие спектакля разворачивается в местах лишения свободы, где в нечеловеческих условиях раскрываются человеческие потребности и желания.

Как говорят создатели постановки, постановка рассказывает о вечном борьбе добра и зла, а также о том, что ошибаться можно — главное признать свою ошибку.

Когда смотреть: 17 апреля в 18:00

Цена: 150 (студенческий) — 250 рублей

Кто там стоит под городской стеной

Спектакль-карнавал в стихах и прозе студии «ТиМ».

Постановка «выросла» из стихотворения «Театральное» Иосифа Бродского. Это история о страннике, который молча терпит осужденные взгляды и их приговоры. В спектакле также прозвучат стихи современных поэтов и исполнителей, например, Земфиры и Oxxxymiron.

Когда смотреть: 18 апреля в 18:00

Цена: 150 (студенческий) — 250 рублей

А здесь сбываются мечты

Постановка по мотивам пьесы Веры Аккерман.

Судьба сводит четырех девушек в одном большом доме. Из-за непогоды гостьям придется провести вечер вместе. Внезапно их компанию разбавляет мужчина, у которого есть своя тайна.

В самой постановке герои размышляют на тему счастья. И о том, на что они готовы ради него.

Когда смотреть: 24 апреля в 19:00

Цена: 150 (студенческий) — 250 рублей

Восемь любящих женщин

Иронический детектив в двух действиях по пьесе Робера Тома. В спектакле играют студенты-актеры третьего курса института культуры.

Франция, 1950 год. В загородной вилле восемь женщин готовятся отмечать Рождество, но праздник омрачён убийством хозяина дома: его тело обнаружено в кабинете с ножом в спине.

Под подозрением находится каждая из присутствующих: жена, дочь, падчерица, тёща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы. Любая из этих женщин имела мотивы для совершения убийства.

Когда смотреть: 25 апреля в 17:00

Цена: 150 (студенческий) — 350 рублей

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