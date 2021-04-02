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Sold Out: барнаульские зрители за сутки раскупили билеты на спектакли театра Вахтангова

Барнаульские зрители раскупили все билеты на постановку «Евгений Онегин» театра Вахтангова, которого покажут в алтайском театре драмы 13 и 14 мая. Продажи стартовали вчера утром, 1 апреля.

Спектакль "Евгений Онегин"
Спектакль "Евгений Онегин"
altdrama.ru/poster/Evgenij-Onegin

Судя по сайтам театра и kassy.ru, некоторое количество билетов осталось на постановку «Царь Эдип», в основном это боковые места в партере за 1800−3000 рублей.

В самой драме зрителям рассказали, что с 10:00 до 17:00 они продали больше 2 тыс. билетов: «Кассир сегодня не только не могла перекусить, у неё даже не было возможности попить воды», — подчеркнули они ажиотаж продаж.

Чуть менее охотно продаются билеты на спектакли «Наш класс» и «Крик лангусты» Вахтанговского театра, которые покажут также с 13 по 16 мая в Молодежном театре Алтая. Здесь пока что осталось достаточное количество мест в партере и на балконе.

Напомним, что московский театр им. Вахтангова приедет с гастролями в Барнаул 13 мая. До 16 числа они покажут барнаульцам четыре постановки — «Евгений Онегин», «Царь Эдип», «Крик лангусты» и «Наш класс». Подробнее о спектаклях можно прочитать здесь.

Гастроли приурочены к 100-летию театра драмы им. Шукшина и театра им. Вахтангова.

В Барнаул из Москвы приедет звездный состав артистов: Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Леонид Бичевин, Юлия Рутберг, Евгений Князев, Виктор Добронравов, Ирина Купченко, Андрей Ильин, Евгения Крегдже, Евгений Князев, Олег Макаров, Василий Симонов.

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