«Ищет дурачок глупее себя»: в барнаульской тюрьме показали спектакль о святом человеке

В преддверии Дня театра в лечебно-исправительном учреждении № 1 УФСИН по Алтайскому краю показали спектакль «Дурачок» по рассказу Николая Лескова. С осужденными на протяжении двух лет занимается артист музыкального театра Илья Зуев. На постановке побывала «Афиша».

Добрый Панька

В рассказе Лескова говорится о добром крепостном пареньке Паньке. Сирота живет при господском дворе, безропотно выполняет любую работу и во всем помогает другим.

Однажды его друга, пастушка Петьку, заподозрили в излишней лени и приказали дать ему двадцать розог. Панька успокоил пастушка и сказал не ходить за наказанием. А позже стало известно, что добросердечный парень получил удары розгами вместо Петьки.

Узнав о поступке Паньки, все только рассмеялись: дурачок, что с него взять. Но чем дальше идет повествование, тем больше понимаешь, что Лесков написал не о глупом, а о святом человеке.

Главного героя сыграл 30-летний осужденный Руслан Новрузов. В ЛИУ-1 он находится больше трех лет, в местном клубе работает ежедневно.

В основном занимается музыкой — осваивает компьютерные программы, записывает минусовки. Говорит, что во время пандемии работы только прибавилось — участники клуба записывают много разных видео о творческой жизни учреждения.

В барнаульской тюрьме поставили спектакль по Лескову Анна Зайкова

Руслан умеет играть на пианино и гитаре. В начале своего выступления в спектакле он исполнил песню Летова «Дурачок».

«Я давно наблюдал, как другие играют на сцене. Однажды сам предложил дать мне какую-нибудь роль. Работа над ней была сложной, но еще тяжелее было справиться с волнением перед выходом на сцену», — рассказал он.

В барнаульской тюрьме поставили спектакль по Лескову Анна Зайкова

По словам Руслана, в тюрьме все творческие потенциалы в человеке зажимаются, раскрепоститься сложно, появляется боязнь показать себя в нелепом виде. Но театр в этом плане дает некую свободу действий.

«Спектакль „Дурачок“ говорит о роли человека в обществе. Если каждый смог бы полностью отдавать себя другим, жизнь действительно стала бы лучше. Конечно, в реальности так не происходит — каждый думает лишь о себе, своя рубашка ближе к телу», — говорит Руслан.

Отдать жизнь другим

Режиссер постановки Илья Зуев признается, что по-новому открыл для себя Лескова — раньше он мало обращал внимания на этого автора.

Рассказ был выбран рандомно. Единственным условием стало наличие только мужских персонажей. В «Дурачке» несколько ролей исполняют три человека.

В барнаульской тюрьме поставили спектакль по Лескову Анна Зайкова

Всего за два года работы в ЛИУ-1 у Ильи уже сложилась своя труппа из семи человек. К ним он приходит дважды в неделю. «Дурачок» был поставлен в рекордный срок — всего за один месяц.

Илья Зуев говорит, что любительский театр сегодня может дать даже больше, чем профессиональный, потому что здесь люди действительно занимаются любимым делом, а не «коммерциализацией».

В барнаульской тюрьме поставили спектакль по Лескову Анна Зайкова

Иногда в любительском театре возникают новые смыслы, которые интересно обсуждать на высоком уровне. В том же «Дурачке» ставятся серьезные философские вопросы. Например, готов ли человек пожертвовать собой ради другого.

«Мы с удовольствием читаем классические произведения, восхищаемся Настасьями Филипповнами и Аннами Карениными, а сами-то готовы под поезд броситься из-за любви? И каждый честно себе признается, что нет», — рассуждает Зуев.

«Дурачок» — это второй полноценный спектакль в ЛИУ-1. Первая постановка «Смерть в рассрочку» была показана в 2019 году. В ней рассказывалось о заключенных в польской тюрьме, которых ждала смертная казнь. Чтобы отсрочить наказание, они вспоминали все свои преступные похождения.

В барнаульской тюрьме поставили спектакль по Лескову Анна Зайкова

Сейчас в тюремном театре замахнулись на «Уильяма нашего, Шекспира» — репетируют «Гамлета». Амбициозную постановку осужденные представят уже в июне.