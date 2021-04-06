В барнаульском театре кукол поставили «Гадкого утенка» под музыку Егора Летова

В театре кукол в Барнауле впервые появился спектакль по произведению Ганса Христиана Андерсена — в «Сказке» поставили «Гадкого утенока». На первый взгляд детская постановка найдет неожиданный отклик и у родителей.

Вспоминая сказку

Кажется, все мы помним только суть «Гадкого утенка» — о том, что родился некрасивый птенец, а потом стал прекрасным лебедем. Но в самой сказке Андерсена пернатый персонаж прошел непростой путь, преодолел много опасностей.

Сюжет начинается на скотном дворе, где мама-утка высиживает яйца: «Птенцы обязательно будут похожи на отца!», — крякает она. Невылупленным остается самое большое. «Брось его, это индюшачье!», — говорит сварливая зеленая утка.

Наконец, гадкий утенок появляется на свет и приводит в ужас весь скотный двор своим «безобразием». «Его надо переделать!», — восклицает курица-генеральша.

Не выдержав насмешек, птенец отправляется в путешествие, где встречает двух диких гусаков. В спектакле они напоминают персонажей «Пингвины из Мадагаскара» — такие же боевые ребята, жаждущие приключений. Но храбрость не спасает их от охотничьего ружья.

Спектакль «Гадкий утенок» Театр кукол «Сказка»

Переждав стрельбу, гадкий утенок попадает в избушку с ученым котом и курицей в золотой клетке. Под их крылом он находит спасение, но не понимание: несмотря на свою начитанность, кот и курица недоумевают, как можно хотеть плавать в воде.

«Я желаю тебе добра, потому и браню тебя — так всегда узнаются истинные друзья!», — после этих злободневных куриных слов главный герой уходит из дома и становится изгнанником. Он живет в пещере, откуда выходит только по ночам, чтобы никого не пугать своим уродством.

Спектакль «Гадкий утенок» Театр кукол «Сказка»

Так происходит до зимы, пока он не вырастает и не находит стаю белых лебедей.

«Это реальный сюжет сказки Андресена, который прослеживается и в одноименном советском мультике. Но мы действительно почему-то помним только об его изгнании и финальном преображении», — говорит актриса Нина Позднякова.

Из-за сложной темы «Я и мир» на сказку не рекомендуют водить совсем крошечных малышей — интересна она будет только зрителям от 4 лет.

Под песни Летова

Спектакль поставил педагог колледжа культуры и режиссер Кирилл Поздняков. Он проходил спецкурсы по режиссуре театра кукол в Ярославском театральном институте. «Гадкий утенок» — его выпускная работа. Для художника Татьяны Корольковой это тоже первая постановка в театре кукол.

Спектакль «Гадкий утенок» Театр кукол «Сказка»

Аранжировку для спектакля написал барнаульский музыкант Илья Нузиров.

«Это уникальный человек. Он ничего не искал на подборе, самостоятельно создавал каждый звук — даже треск яиц записывал на студии» — говорит Нина Позднякова.

Специально для спектакля Нузиров написал музыку в духе цыганщины из фильмов Кустурицы и записал кавер на песню «Без меня» Егора Летова.

Спектакль «Гадкий утенок» Театр кукол «Сказка»

По словам артистов, тема песни легендарного панк-музыканта удивительно соединяется с идеей сказки Андерсена. Да и сам Летов в каком-то смысле был «гадким утенком».

Есть в спектакле и другие «пасхалки», которые поймут только родители. Например, фразы «Ходит дурачок по небу» и «В чем сила, га?».

Дети, конечно, музыку и крылатые фразы не считывают, зато взрослые очень живо на них реагируют и пишут в отзывах «Летов жив!».

Посмотреть премьерного «Гадкого утенка» можно будет в мае. Возможно, следующие показы пройдут уже в новом здании театра на ул. Пушкина.