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В Барнауле проведут «Даздраперма Фест»

1 мая в творческом пространстве «Хурма» проведут «Даздраперма Фест». На сцене выступят рок-группы из Барнаула.

В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль.
В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль.
Антон Дегтярёв, ИД "Алтапресс"

В первомайском фестивале примут участие NA FOKSE Ska-punk Band, «Трамвай Не Прощает Ошибок», The Dead State, PickledPike.

Музыканты исполнят собственные песни, а также каверы на популярные группы.

Начало в 19:00, цена билета — 300 рублей.

Фестиваль назван в честь имени советского происхождения. Даздраперма — это сокращенный до аббревиатуры лозунг «Да здравствует Первое мая!».

В Советском союзе также были придуманы еще с десяток подобных странных имен: например, Валтерперженка («Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт»), Даздранагон («Да здравствует народ Гондураса!»), Дасдгэс («Да здравствуют строители ДнепроГЭСа!»), Дележ («Дело Ленина живёт») и так далее.

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