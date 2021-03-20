В Музыкальном театре представили спектакль «Невеста из Имеретии» с особым национальным колоритом

В музыкальном театре прошла премьера комедии «Невеста из Имеретии» в постановке режиссера театра Татьяны Столбовской. Спектакль о том, как пожилой грузин Бекина решил снова жениться, вышел смешным и трогательным.

Главный герой Бекина со всей серьезностью заявляет, что готов жениться и «хочет молодую». Его дети в шоке — придется делить наследство. Тогда они решают сами найти невесту, но желательно, чтобы она никогда не имела детей да и вообще скоро сошла в могилу.

Зять Кирилэ приводит целую партию претенденток — хромую, слепую, немую, беззубую и венец делегации — носатую и бородавчатую долгожительницу деревни тетушку Кэто. Тут все ужасно смешно шутят про смерть, вроде: «Сейчас все кладбище здесь будет», «Два удара у нее уже было», «Фельдшер сказал: до весны не дотянет», «Лучших вам привел, хуже некуда».

Бекина в бешенстве, но от идеи жениться не отказывается.

Тогда его сын Платон и невестка Мелано просят местного алкаша и картежника Аристо привезти из Имеретии его мачеху, тетеньку, бывшую два раза замужем и ни разу не родившую. Осечки тут быть не может. Правда за эту услугу Аристо просит отдать ему целую корову.

Так в доме Бекины появляется привезенная в мешке Элене — единственный не смешной персонаж в спектакле, олицетворяющий собой всю грусть немолодой уже, бездетной женщины, которую травят пасынки и невестки.

Сцены ее общения с приемными сыновьями хоть и не протяжные, но полны абсолютного трагизма. Эту драму прекрасно оттеняет то, что Самсон и Мараб — двое из ларца, одинаковы с лица — абсолютно смешные и мультипликационные, как и их жены.

Конечно, Бекина и Элене поженятся. Но чем на самом деле закончится эта история, становится понятно, если знать, что корова Аристо, которую долго и безрезультатно водили по быкам, все же принесла теленочка.

В спектакле большое количество шуток в единицу времени, так что зал постоянно улыбается или хохочет. Может быть они небыли бы столь смешными, если бы не были грузинскими, с ислючительно кавказской чистотой и где-то наивностью.

Спектакль «Невеста из Имеретии». Анна Зайкова.

«Невеста из Имеретии» — прекрасный сплав драмы и комедии, приправленный грузинским хором и музыкой легендарного Гии Канчели, очевидно станет одним из зрительских фаворитов.

Оркестр — молодец.

Спектакль покажут 20 и 21 марта в 17:00, а затем 25 апреля.