Известный барнаульский галерист презентует свою новую пьесу

31 марта в алтайском театре драмы пройдет встреча с комиссаром галереи «Республика ИЗО» и драматургом Вадимом Климовым. Он представит свою новую пьесу «Веселые истории».

.После презентации участники творческой встречи обсудят особенности региональной драматургии и поговорят о новом герое, «приличном человеке, которого не осталось в современной драме».

«На сегодняшний день Вадим Александрович — автор более 20 пьес. Участник многих драматургических конкурсов. Лауреат конкурса «Авторская сцена Алтая» (пьеса «Как заставить себя смеяться»), победитель Всероссийского конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица» (пьеса «За искусство (Конец цитаты)», — сообщается на сайте драмы.

Начало в 18:30. Цена билета — 50 рублей.