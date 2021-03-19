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Известный барнаульский галерист презентует свою новую пьесу

31 марта в алтайском театре драмы пройдет встреча с комиссаром галереи «Республика ИЗО» и драматургом Вадимом Климовым. Он представит свою новую пьесу «Веселые истории».

Вадим Климов.
Вадим Климов.
Фото из личного архива.

.После презентации участники творческой встречи обсудят особенности региональной драматургии и поговорят о новом герое, «приличном человеке, которого не осталось в современной драме».

«На сегодняшний день Вадим Александрович — автор более 20 пьес. Участник многих драматургических конкурсов. Лауреат конкурса «Авторская сцена Алтая» (пьеса «Как заставить себя смеяться»), победитель Всероссийского конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица» (пьеса «За искусство (Конец цитаты)», — сообщается на сайте драмы.

Начало в 18:30. Цена билета — 50 рублей.

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