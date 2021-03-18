Московский режиссер представит в Барнауле фильм о легендарном «бомже"-панке Ступе

19 марта в Барнауле в отеле «Улитка» пройдет показ документального фильма «Ступа» московского режиссера Кирилла Ненашева. Автор представит картину и ответит на вопросы зрителей.

В документальном фильме рассказывается о жизни рок-н-рольщик из Орла Константине Ступине или Ступе, как называют его все. Музыканта не стало в 2017 году в возрасте 44 лет.

«Ему 44 года, мы забираем его из дурдома и начинаем снимать фильм. Ступа еще в последние годы существования СССР, будучи школьником, решил заниматься музыкой. Он стал лидером Орловской группы «Ночная трость»: выступления в школе с песнями про ад, секс, наркотики, с текстами вроде «возьмем забытое всеми КПСС, откинем две буквы и получим СС», — рассказывается о фильме на сайте фестиваля ArtDocFest, где картина впервые была представлена в 2019 году.

Ступа был панком в его истинном понимании, презирающим любые правила. Внутренний рок-н-рольный протест и разгар девяностых постоянно прерывали творческую карьеру Ступы. Он дважды сидел в тюрьме, но выходя из нее, снова занимался музыкой.

Одну из его песен показали The Exploited, и легендарные шотландцы признали Ступу лучшим панком в России.

Музыкант написал более 200 песен, самые известные композиции — «Когда я умер», «Лёд и ветер», «Ирина и Марина», «Пушистый хвост лисицы». На его Youtube-канале, где Ступа в основном исполняет песни под акустическую гитару, более 70 млн просмотров.

«Он навсегда остался настоящим андеграундным музыкантом, играющим в европейском стиле классического рок-н-ролла, панка и heavy metal, но прожившим русскую жизнь», — говорят организаторы встречи.

Режиссер фильма задается вопросом, кем же был Ступа — харизматичный герой рок-н-ролла и самобытный поэт или маргинал, пустивший жизнь под откос?

Посмотреть трейлер документального фильма можно здесь. Начало встречи в 19:00. Вход свободный, но по предварительной регистрации, пройти ее можно здесь.