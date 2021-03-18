Барнаульцев зовут на встречу с главным литературным критиком страны. Она расскажет, в чем феномен Яхиной и Водолазкина

25 марта в библиотеке им. Шишкова пройдет онлайн-встреча с литературным критиком, книжным обозревателем «Медузы», преподавателем и блогером Галиной Юзефович. Это будет завершающим событием в ежегодном фестивале «Издано на Алтае».

Встречу анонсируют как «жесткий разговор о современной литературе».

«Разговор пойдет о современной русской литературе: что читать и как, в чем феномен популярности тех или иных авторов (а у эстетов вот и повод спросить, почему „эта вот“ Яхина и Водолазкин годами не уходят с вершины рейтинга читательского интереса) и чем вообще интересна наша современная литература», — рассказали в библиотеке.

На встрече любой желающий может задать интересующий вопрос. Автор лучшего получит книгу Юзефович «Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг» с автографом.

Начало в 17:00.

Что известно о критике

Галина Юзефович — российский литературный критик. Дочь писателей Леонида Юзефовича и Анны Бердичевской. В 1999 году закончила историко-филологический факультета РГГУ.

Сразу после выпуска ее литературные обзоры печатали в таких изданиях, как «Ведомости», «Огонёк», «Эксперт», «Итоги», в «толстых» литературных журналах — «Знамя» и «Октябрь».

В 2013 году входила в жюри литературной премии НОС. В 2010 году номинировала на литературную премию Национальный бестселлер роман Мариам Петросян «Дом в котором…», а в 2013 году — роман Майи Кучерской «Тётя Мотя».

С 2014 года является обозревателем интернет-издания «Медуза». «Ее обзоры современной прозы и статьи о литературной жизни страны пользуются огромной популярностью и более авторитетного критика в России, на данный момент, пожалуй, нет», — говорят в краевой библиотеке.

Юзефович написала три книги: «Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе», «О чем говорят бестселлеры. Как все устроено в книжном мире» и «Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг».

Критик ведет свой канал на Youtube, где берет интервью у российских знаменитостей. Является приглашенным гостем в передаче «Вечерний Ургант», где рассказывает о книжных новинках.