«Маски», слава, зрелища. Что сегодня ставят и играют бывшие алтайские режиссеры и актеры

Тоскуете по Мите Егорову, хотите снова увидеть Хрякова с Телегиным или, может, даже помните Феодори? Altapress.ru выяснил, где наши театралы могут встретиться с актерами и режиссерами, которые когда-то покинули Алтайский край. Между прочим, они не так уж и далеко.

Новое «Дело» Дмитрия Егорова

2 мая в новосибирском театре «Красный факел» можно увидеть спектакль Дмитрия Егорова «Дело» — «сатиру в чистом виде» по пьесе Александра Сухово-Кобылина.

Егоров известен барнаульскому зрителю как экс-режиссер МТА, автор спектаклей «Прощание славянки», «Поток» и «С любимыми не расставайтесь». Барнаул он покинул в 2014 году после конфликта с руководством театра. После был трижды номинирован на «Золотую маску»: за постановки «Ак и человечество» в Воронеже, «Я.Другой.Такой.Страны» в Красноярске и «Время секонд-хэнд» в Омске.

Спектакль Дмитрия Егорова «Дело». Фрол Подлесный , red-torch.ru Спектакль Дмитрия Егорова «Дело». Фрол Подлесный , red-torch.ru Спектакль Дмитрия Егорова «Дело». Фрол Подлесный , red-torch.ru Спектакль Дмитрия Егорова «Дело». Фрол Подлесный , red-torch.ru Спектакль Дмитрия Егорова «Дело». Фрол Подлесный , red-torch.ru

Спектакль «Дело» стал завершением исторической трилогии Егорова в «Красном факеле» в 2020 году. Сначала была «История города Глупова», потом «Довлатов. Анекдоты», теперь — «Дело», постановка о российской коррупции, у которой нет ни нравственных, ни этических, ни временных границ. Только государственные.

Пьеса Сухово-Кобылина рассказывает историю (реальную и ужасную) о том, как отец девушки, попавшей в беду, хотел добиться помощи «правителей дела». И о том, как «правители дела» привели его семью к еще большей беде.

Спектакль Дмитрия Егорова «Дело». Фрол Подлесный , red-torch.ru

Спектакль идет три с половиной часа, и все это время потрясает: сюжетом, визуалом, режиссурой, актерской игрой, финалом. Кстати, одну из главных ролей исполняет актер Константин Телегин — выпускник АГИК, воплотивший множество ярких характеров в алтайском драмтеатре начала 2000-х: от Мэкки-Ножа в «Трехгрошовой опере» до самого Гамлета.

«Мы , герои» с Александром Хряковым

6 мая в Красноярском театре имени Пушкина представят трагикомедию Жан-Люка Лагарса «Мы, герои» в постановке Олега Рыбкина. В 2020 году этот спектакль был выдвинут на «Золотую маску» сразу в шести номинациях. В частности, за роль месье Чиссика, исполненную бывшим актером алтайского драмтеатра Александром Хряковым.

Александр Хряков в роли Шарикова в спектакле «Собачье сердце» altdrama.ru.

На Алтае Александр Хряков построил блестящую карьеру: любимец местной публики, он исполнял ведущие роли (Шарикова в «Собачьем сердце», Лаэрта в «Гамлете», Шута в «Отелло») и получил «маску» за работу в спектакле Владимира Золотаря «Войцек». Отслужив в драмтеатре ровно 20 лет, в 2018 году Хряков его покинул — из-за тяжелых условий работы и низкой зарплаты. В том же году актер устроился в красноярский театр, где сейчас занят в пяти постановках.

«Мы , герои» в постановке Олега Рыбкина. sibdrama.ru «Мы , герои» в постановке Олега Рыбкина. sibdrama.ru «Мы , герои» в постановке Олега Рыбкина. sibdrama.ru «Мы , герои» в постановке Олега Рыбкина. sibdrama.ru

Спектакль Рыбкина «Мы, герои», в котором играет Хряков, — это история артистов — неудачников, скитальцев и изгоев. В общем-то, довольно смешных. Их приключения тоже можно было бы назвать забавными, вот только происходят они в центре Европы накануне Второй мировой войны. Так комедия у Жан-Люка Лагарса превращается в трагедию.

Спектакль длится три часа, но вовсе не кажется затянутым. И еще в нем много музыки — артисты поют под аккомпанемент живого оркестра, да так, что приводят зрителей в восторг.

Также 29 апреля, 20 и 21 мая в красноярском театре можно увидеть комедию «Ножницы» в постановке бывшего главного режиссера алтайского драмтеатра Владимира Золотаря — и в ней тоже занят Александр Хряков. Такое вот экс-алтайское «комбо».

«Алиsа» и театр чудес Романа Феодори

23 мая в Красноярском театре юного зрителя дважды покажут великолепный детский спектакль «Алиsа» в постановке Романа Феодори. А 28 мая — его же мюзикл «Биндюжник и Король». Обе постановки отмечены национальной премией, что для режиссера не ново: первую свою «маску» он получил за спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» в алтайском драмтеатре.

Главным режиссером алтайской драмы Роман Феодори был всего год, в 2010-м. Под его руководством в театре вышли постановки «Слуга и господин», «Сон в летнюю ночь», «Русская народная почта» «Derevni.NET» и «Мамаша Кураж и ее дети». В 2011 году режиссер уволился из театра из-за напряженных отношений с труппой, после чего уехал из Алтайского края.

Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru Спектакли в Красноярском ТЮЗе. ktyz.ru

Вот уже 10 лет Роман Феодори руководит постановками в Красноярском ТЮЗе. Вместе с художником Даниилом Ахмедовым он создает там невероятно зрелищный визуальный театр, о котором говорят по всей России. Практически каждый спектакль этой команды — «фестивальное» событие.

«Алиsа», «Биндюжник и Король», две постановки по «Хроникам Нарнии» Клайва Льюиса, «Сон. Лето. Ночь» по Шекспиру, «Снежная королева» — смотреть в этом ТЮЗе стоит все, неважно, в какую именно дату вас занесло в Красноярск.