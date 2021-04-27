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В Молодежном театре Алтая поставят спектакль по рассказам Золотухина

В Молодежном театре Алтая в Барнауле готовят спектакль «Пой, Вовка» по произведениям Валерия Золотухина, приуроченный к 80-летию народного артиста.

Валений Золотухин на Алтае в 2006 году.
Валений Золотухин на Алтае в 2006 году.
Олег Богданов

Поставит спектакль артист МТА Анатолий Кошкарев.

В постановку вошли рассказ «Старики», отрывки из повестей «Вдребезги» и «На Исток-речушку, к детству моему», проза из дневников артиста, фрагменты писем, пишет пресс-служба Минкульта.

«Это история о простом мальчишке из маленькой деревни, который из-за серьёзной травмы стал инвалидом и уже хотел было уйти из жизни. Но вдруг он услышал по радио, как поёт Сергей Лемешев, и решил стать таким же великим певцом. Поступил в московское музыкальное училище, потом понял, что хочет быть великим артистом, потом — писателем. Он ставил перед собой большие цели и целенаправленно шёл к ним. И каждый раз добивался поставленных задач», — рассказали о постановке в театре.

Показы пройдут 20 и 21 мая. Цена билета — 200 рублей.

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