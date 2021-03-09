В чем сила, сестра? В барнаульском театре поставили спектакль с мощным политическим подтекстом

Это было великое противостояние двух умных королев — молодой, красивой, амбициозной Марии и некрасивой, девственной Елизаветы. Их схватка будоражила умы многих деятелей искусств, а режиссеры каждый раз пытались ухватить в этой истории современные параллели. За непростую пьесу Фридриха Шиллера взялся режиссер Максим Соколов в Молодежном театр Алтая.

О чем история

Перед походом в театр желательно ознакомиться с историческим контекстом. Поскольку, пожалуй, все помнят, что Марии Стюарт отрубили голову, но кто и почему — нет. А это основа сюжета.

Мария Стюарт спокойно правила Шотландией, пока ее мужа не обнаружили мертвым (была ли к этому она причастна — споры ведутся до сих пор). Противники королевы заподозрили ее в убийстве супруга, и той под натиском пришлось отречься от престола.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин

Изгнанная Стюарт возвращается в Англию, где имеет законное право на престол. Мария обращается за поддержкой к своей кузине Елизавете I, и та откликается. Но вскоре нежелание Стюарт отречься от английского престола начинает беспокоить Елизавету.

Опасения подтвердились — Стюарт поймали за переписку о заговоре против английской королевы, осудили и казнили.

Елизавета же прожила достаточно долгую жизнь и прослыла прекрасным руководителем своей страны. При ней был расцвет науки, моды и искусства — в частности, под ее патронатом была создана Королевская труппа с Уильямом Шекспиром.

Немецкий драматург Фридрих Шиллер в 1800 году по-своему интерпретировал исторические события — в его пьесе Стюарт представлена невинной мученицей, которая томится в тюрьме в ожидании скорой расправы. Многие графы и лорды, ослепленные красотой Марии, пытаются вызволить ее.

Один из графов подстраивает встречу двух королев для примирения. Но вместо этого соперницы становятся заклятыми врагами.

После неудачного покушения на Елизавету, английская королева решается убить Стюарт, поскольку «пока жива одна — другая жить не может». Она подписывает смертный приговор, но, чтобы не запятнать репутацию кровью кузиной, перекладывает решение о казни на чужие плечи.

Ад на земле

Спектакль в Молодежном театре Алтая с первых же секунд визуально оглушает зрителя. Впрочем, в этом узнается почерк режиссера Максима Соколова — декорации во всех его спектаклях в МТА всегда поражают своими масштабами и образностью.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин

Перед нами открывается зеркальная коробка, в которой заточены все персонажи. В ее стенах отражается каждый. Выхода нет, куда бы ты не пошел — наткнешься только на свое отображение. Любое действие, направленное против другого, отрикошетит в тебя самого.

В центре коробки возвышается черный столб дыма. Дыма без огня не бывает — дикое пламя бушует где-то в недрах преисподней, а на сцену прорывается только его зарево и жар.

Задний план обрамляет хор на котурнах, который словно намекает — сейчас вас будут ждать настоящие страсти, достойные кровавой древнегреческой трагедии. От жара у хора пересохло во рту, петь никто не может — только издавать отрывистое, тяжелое дыхание, шипение раскаленных головешек, умоляющие шепоты и зловещие клекоты.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин

Музыка здесь — отдельный персонаж, нагнетающий действие и наполняющий коробку атмосферой безусловного зла. Прибавьте к давящим звукам задымление и огненный свет — и сцена превратится в раскаленный котел в аду, огромное кострище инквизиции.

Больше всего глаз цепляет распятая на возвышении Мария Стюарт (Юлия Юрьева), больше похожая на ожившие мощи, чем на королеву. Спустившись с пьедестала, она настолько слаба, что не может самостоятельно сделать шаг — переставлять ноги ей помогает возлюбленный.

Еще не сказав ни слова, она уже вызывает сочувствие и показывает неравенство противодействующих сил.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин

Не давая зрителю опомниться от визуального удара, его моментально погружают в действие. Можете не пытаться запомнить имена многочисленных, бесконечно меняющихся лордов — главные на сцене только два женских персонажа, а центральным событием становится их встреча (которая, кстати, в жизни так и не произошла).

Две королевы

Английская королева Елизавета I в исполнении Елены Клишевич — настоящая бизнес-вумен. В стильном брючном костюме видны ее властные движения и знатная стать.

На словах зрителям доносят, что королева некрасива и неприглядна, но это расходится с действительностью — такая женщина точно не будет переживать из-за своей внешности. Ее внутренняя сила столь велика, что королева не находит утешения на широких мужских плечах — слишком слабы они по сравнению с ее величием.

К тому же, в пространстве ада не могут проклюнуться человеческие страстишки — что значат слова «люблю» на раскаленной сковородке? Поздно думать о чувствах, когда под тобой уже горит костер. Остается лишь отчаянно бороться за жизнь.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин

Как борется за нее умирающая заключенная Стюарт. Ее встреча с Елизаветой напоминает визит чиновника к умирающему инвалиду, где оба преисполнены чувства собственного достоинства. Положения их явно не равны — так чем же может оскорбить высохшая, уже отрекшаяся от престола Мария полнокровную королеву Англии?

Но поднятый на Елизавету нож вещает о том, что прямая угроза, возможно, исходит не от пленницы. И нет более яркого символа борьбы, чем мученик, чья жизнь предрешена властью и силой.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин

Когда твои глаза разъедает дым, то стоит поискать источник возгорания, а не пытаться развеять непроглядную завесу. Стюарт оказалась для английской королевы лишь маленькой искоркой. Пламя от нее бушевало вокруг.

В чем сила

Режиссер Максим Соколов уверен — подобные подковерные политические игры актуальны и сегодня.

«Если отбросить всех лордов и королевский этикет, то это история о том как одна женщина отрубила голову другой женщине, своей родственнице, в рамках закона. Сделавши это она прожила долгую жизнь и прославилась как хороший руководитель и добродетельный человек. „Прав тот на чьей стороне сила“ это примета того времени или сейчас похожая ситуация? Этот и другие вопросы мы обсуждали в работе вместе с артистами», — рассказал он в интервью «Афише».

В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин

Зрители политическую повестку постановки уловили сразу. После показа шипение со сцены перекинулось в фойе — многие шепотом произносили две небезызвестные фамилии, сотрясающие весь год новостные повестки.

Что же от этой истории достается простым смертным? Только перекреститься и сказать: слава богу, что мы так далеки от этих «королевских» игр. Ведь по какую сторону баррикады ты бы не был, ждать тебя там может только адский огонь, над которым уже подвешена раскаленная сковородка.