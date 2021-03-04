Королевский эндшпиль. В Молодежном театре Алтая представят спектакль «Мария Стюарт»

В Молодежном театре Алтая приготовили спектакль «Мария Стюарт», по одноименной пьесе Фридриха Шиллера. В его основе противостояние королевы Англии Елизаветы Тюдор и королевы Шотландии Марии Стюарт, которая в итоге была казнена. Эта история наделала немало шума в XVI веке, стала одним из ярких политических противостояний и была воспета многими поэтами и прозаиками.

Хор и сонеты

Режиссер Максим Соколов и художник Анастасия Юдина готовились к этой постановке полгода, читали книги, изучали документы, смотрели фильмы, вдохновлялись живописными портретами той эпохи.

За основу взяли перевод Пастернака, но в финальной сцене перед казнью Марии используется перевод Лихачева. В спектакле также используется несколько сонетов Иосифа Бродского к Марии Стюарт.

На сцене МТА впервые задействуют хор, им будет руководить Евгений Гутчин. По словам режиссера, присутствие хормейстера на сцене дает отстранение подобно тому, которое испытываешь в оперном театре.

Музыкальным оформлением спектакля займется саунд-дизайнер Владимир Бочаров, а это значит, что зрителя ждет не просто музыка, а объемная акустическая среда, которая станет действующим лицом постановки.

Театр. Занавес. СС0

Если отбросить этикет

Текст немецкого поэта и философа — наслаждение для ума, очень полезно помнить что «знатность происхождения» и «королевский род» лишь красивые слова, короли такие же люди со своими проблемами, страхами, ошибками, считает Максим Соколов.

«Если отбросить всех лордов и королевский этикет, то это история о том как одна женщина отрубила голову другой женщине, своей родственнице, в рамках закона, — говорит режиссер. — Сделавши это она прожила долгую жизнь и прославилась как хороший руководитель и добродетельный человек. „Прав тот на чьей стороне сила“ это примета того времени или сейчас похожая ситуация? Этот и другие вопросы мы обсуждали в работе вместе с артистами».

Тема сталкивания двух миров, двух сильных личностей, эмансипация Елизаветы, абсолютизм Марии, геополитические игры и интриги в коридорах власти, по мнению Соколова, необычайно актуальны в нашей стране сегодня.

Для него очень важной в постановке стала тема трагедии как попытки обрести гармонию в этом мире. Она возвеличивает уход Марии Стюарт, отдает дань человеческому достоинству, подчеркивает важность его сохранения.

«Бойцовский клуб» в МТА. Анна Зайкова.

Интересное открытие

Режиссер обозначил жанр спектакля шахматным термином «эндшпиль». «Эндшпиль — не только финальная, наиболее напряженная, часть шахматной партии, но для меня еще сквозное, непрерывное движение, наподобие античной драмы, где финал является не только сюжетной развязкой, но и катарсисом, обретением гармонии», — говорит Соколов.

Елизавету и Марию слишком часто противопоставляли друг другу: с легкой руки драматурга Шиллера Мария осталась в истории как невинная жертва, а Елизавета как кровавый деспот. Так ли все черно-бело в этой истории?

Для Соколова театр — это место в котором зритель — свидетель. Он слышит и видит то, что невозможно услышать и увидеть нигде кроме как здесь и сейчас.

«Меня пускают понаблюдать за солнечным затмением или послушать разговор двух монархов, это не так важно. Важно то что это всегда уникальный опыт, ведь в отличии от кинематографа, результат не зафиксирован, — говорит режиссер. — Пьеса представляет собой три дня перед казнью, финал истории известен всем, так зачем же нам следить за этим? Думаю, что самое интересное открытие зритель может сделать, наблюдая за собой — за тем как меняется его личное отношение к персонажам, ведь у Шиллера как у хорошего автора не может быть все однозначно».

Премьера состоится 5, 6 и 13 марта. Продолжительность — 1 час 30 минут, спектакль идет без антракта. 16+