В барнаульском театре кукол прошла большая лаборатория спектаклей для малышей

В барнаульском театре кукол «Сказка» прошла творческая лаборатория, где артисты попробовали себя в качестве режиссеров и показали эскизы шести спектаклей для самых маленьких. Репертуар лаборатории оказался очень разнообразным — от «Репки» до древней африканской легенды.

В театре кукол в Барнауле прошла творческая лаборатория спектаклей для самых маленьких

Череда премьер

В театре кукол стараются держать баланс между «взрослыми» и «детскими» постановками.

На прошлой неделе там с аншлагом прошла премьера документальной постановки для подростков Online, в которой рассказывается о влиянии интернета на нашу жизнь.

Скоро там приступят к еще одной взрослой истории — белорусский режиссер Александр Янушкевич поставит спектакль о трудных подростках по произведению Павла Селукова «Добыть Тарковского».

Спектакль «Гадкий утенок» Театр кукол «Сказка» Спектакль «Гадкий утенок» Театр кукол «Сказка»

Ребята постарше всегда смотрят постановки в большом зале, а малышей с двух до шести лет родители отводят в зал «на подушках».

Там детей усаживают прямо перед сценой на небольшие пуфики. В «зале на подушках» у артистов есть возможность показать интерактивные постановки, в которых могут участвовать маленькие зрители.

Сейчас из новинок там можно посмотреть хулиганского «Не ежика», милую сказку о трусишке-Еноте «Кто сидит в пруду?» и яркого «Гадкого утенка». Но именно интерактивных постановок театру не хватало.

Свежая кровь

Недостаток интерактивных постановок покрыла лаборатория.

В эскизе «О глупом мышонке» по сказке Самуила Маршака актрисы Виктории Бахаревой задействованы всего два артиста. Андрей Бессонов играет на гитаре, Анастасия Шарабарина — ведет историю, активно завлекая в нее зрителей.

Каждый может попробовать себя в роли «няни» для непослушного мышонка, который никак не может заснуть.

Декорации сделал артист Дмитрий Капустин, а главного героя мышонка — дочка Виктории Бахаревой Карина.

«У меня диплом режиссера, так что можно сказать, что на лаборатории удалось реализовать свои амбиции. Чтобы история была не линейной, добавила в неё интерактива. Актеры работают в формате „свободных артистов“, поэтому у нас живая музыка, а сама постановка приобрела легкость и возможность импровизации», — рассказала режиссер постановки.

Виктория говорит, что сказка Маршака ставит довольно «недетские» вопросы: почему мышонок капризничал? Почему его маме было проще бегать искать няньку, чем управиться с ним самой? «Сказка ложь, да в ней намек» — в первую очередь для родителей маленьких зрителей.

Репка , пауки и боги

На лаборатории режиссеры обращались к самым разным историям. Одной из самых необычных стала постановка по африканской легенде.

Паук Анансе дружил с богом Ниамом и постоянно обыгрывал его в игру «Камень». Но однажды он проиграл богу, и тогда Ниам приказал ему найти ребенка «другого цвета».

Делать нечего — пришлось пауку отправиться в долгое путешествие. Чем закончилось его приключение — маленькие зрители смогут увидеть сами.

В театре кукол в Барнауле прошла творческая лаборатория спектаклей для самых маленьких Предоставлено театром кукол «Сказка»

По итогам лаборатории жюри выбрало три эскиза, которые станут полноценными спектаклями и войдут в репертуар — это «Легенда о грозном боге Ниаме и приятеле его Анансе» Екатерины Плотниковой и Нины Поздняковой, «Репка» Алены Елясовой и «О глупом мышонке» Виктории Бахаревой.

Эти постановки можно будет посмотреть уже в новом здании на ул. Пушкина, которое обещают открыть этой весной.