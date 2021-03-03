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Барнаульцам предлагают отметить Международный женский день пешей прогулкой по сосновому бору

В праздничный выходной 7 марта барнаульский клуб активного отдыха зовет на 15-километровую прогулку по сосновому лесу вдоль берегов реки Барнаулки.

Участники клуба активного отдыха
Участники клуба активного отдыха
vk.com/tonewhorizons

Маршрут проложен от поселка Центральный (ул. Вологодская) до остановки «Лесная» (микрорайон Южный). До места старта можно добраться на 108 автобусе.

Во время пути будут устроены небольшие привалы, когда можно будет отдохнуть, перекусить и выпить чаю. Но путь обещает быть непростым.

«Там, где летом можно было беспрепятственно пройти, зимой либо идёшь по пухляку, либо сам протаптываешь тропу, иной раз по колено в снегу. Время в пути зависит от физических данных участников группы и от состояния дорог», — предупреждают организаторы похода.

С собой нужно взять три перекуса, воду, термос, маскии и разовые перчатки. Также можно взять треккинговые палки и запасные сухие носки. Одеваться — обязательно по погоде.

Организаторы говорят, что пеший поход состоится при любой погоде. Сбор на стартовой точке в поселке Центральный — в 11:00.

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