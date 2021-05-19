«Лиза Алерт» проведет в Барнауле трогательную акцию в Международный день пропавших детей

25 мая ежегодно проводится Международный день пропавших детей. Поисковый отряд «Лиза Алерт» устроит традиционную акцию, в которой напомнит, что в России каждый год пропадают тысячи детей — и не все возвращаются домой.

Акцию проведут на площади Мира (ул. Г. Исакова 230).

Поисковый отряд напомнит родителям и детям об основных правилах безопасности и раздаст памятки.

Также все участники события смогут посмотреть выступления детских творческих и спортивных коллективов, посетить инсталляцию, посвященную пропавшим детям и задать интересующие вопросы поисковикам.

Кроме того, будет открыта игровая площадка для детей, будут работать мастера аквагрима и плетения косичек.

«25 мая — Международный день пропавших детей, это не день горьких воспоминаний, а надежда на скорую встречу. Вера, что дети живы и просто не могут найти дорогу домой. Пусть этот день напомнит каждому родителю о том, как сильно он любит своего ребёнка и как сильно им дорожит», — анонсировали акцию в «Лиза Алерт».

По окончании концертной программы состоится традиционное зажжение свечей, которые символически осветят дорогу домой всем пропавшим детям.