«Лиза Алерт» проведет в Барнауле трогательную акцию в Международный день пропавших детей

Акцию проведут на площади Мира (ул. Г. Исакова 230).
Поисковый отряд напомнит родителям и детям об основных правилах безопасности и раздаст памятки.
Также все участники события смогут посмотреть выступления детских творческих и спортивных коллективов, посетить инсталляцию, посвященную пропавшим детям и задать интересующие вопросы поисковикам.
Кроме того, будет открыта игровая площадка для детей, будут работать мастера аквагрима и плетения косичек.
«25 мая — Международный день пропавших детей, это не день горьких воспоминаний, а надежда на скорую встречу. Вера, что дети живы и просто не могут найти дорогу домой. Пусть этот день напомнит каждому родителю о том, как сильно он любит своего ребёнка и как сильно им дорожит», — анонсировали акцию в «Лиза Алерт».
По окончании концертной программы состоится традиционное зажжение свечей, которые символически осветят дорогу домой всем пропавшим детям.