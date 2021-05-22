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В торговом центре Барнаула открыли бесплатную выставку пастозной живописи

В торгово-развлекательном центре «Весна» открылась художественная выставка Татьяны Шацукевич, посвященная лету.

В ТРЦ "Весна" открылась выставка пастозной живописи
В ТРЦ "Весна" открылась выставка пастозной живописи
ТРЦ "Весна"

Тематические картины в стиле импрессионизма выполнены в технике алла-прима и пастозной живописи.

Алла-прима («в один присест») — это техника масляной живописи, когда произведение пишется в один подход. Она хорошо отразилась в работах импрессионистов, в частности, Клода Моне.

Пастозность — это работа плотными, кроющими слоями, которые иногда создают рельефность на полотне. Пастозные приёмы применяются для усиления экспрессивности.

Художник Татьяна Шацукевич известна как ​участник краевых и городских выставок в галереях «Республика ИЗО». «Турина гора», музее «Город» и других.

Выставка расположена на втором этаже торгового центра, увидеть ее в течение месяца смогут все посетители «Весны».

Также на выходных в торговом центре каждый сможет почувствовать себя настоящим художником и поучаствовать в мастер-классах по созданию интерьерных картин, которые после можно будет унести с собой.

Расписание мастер-классов вы можете найти в календаре «Афиши» — здесь и здесь.

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