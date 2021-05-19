Выставка сочных подмалевок открылась в барнаульской галерее

В Барнауле в галерее «Бандероль» открылась выставка художника Владимира Максименко и его учеников под необычным названием «Подмалевок». На ней представлены десятки картин в необычных вариациях.

Подмалевком художники называют вариант эскизы в живописи. Он представляет собой нанесенную на холст композицию будущей картины, раскладку основных цветовых пятен и акцентов, а также предполагает грубую проработку объема и формы.

В «Бандероли» экспозицию выставки решили оригинальным способом — многие картины представлены в двух вариантах: на стадии начального эскиза и законченного произведения.

«Чтобы показать важность подмалевка, познакомить зрителей с новой технологией живописи, показать разные этапы в процессе написания картин и задумана эта выставка», — рассказали в галерее.

Всматриваясь в варианты картины, каждый зритель может порассуждать — стоило ли художнику завершать работу или можно было остановиться на подмалевке, и где проходит грань между законченным и незавершенным произведением.

В Барнауле в галерее «Бандероль» открыли необычную выставку подмалевков altapress.ru

По рассказу мастера Владимира Максименко, который многие годы дает уроки живописи в «Бандероли», однажды он создал подмалевок подсолнухов и выдавал на многих выставках за полноценное произведение.

«Обман» раскусила только одна знакомая художника — прочие же этого не заметили. Впрочем, среди шедевров живописи тоже есть сознательно незаконченные произведения.

В Барнауле в галерее «Бандероль» открыли необычную выставку подмалевков altapress.ru

Экспериментировали художники «Бандероли» не только с композицией, но и с цветом. Большинство картин поражают своей яркостью — поэтому даже их жанровое однообразие (в основном представлены натюрморты) никак не будет смущать.

Посмотреть яркие работы можно по адресу: ул. Пролетарская, 139.