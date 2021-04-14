50 оттенков фиолетового: в Барнауле открылась выставка, посвященная «пофигистскому» цвету

Цветение ирисов, познание дзена и коммунальная квартира. Все эти несвязные, на первый взгляд, сюжеты объединил один цвет — фиолетовый. Выставка, посвященная этому оттенку, открылась в Барнауле в галерее «Турина гора».

Просто космос

На открытии выставки в галерее — буйство фиолетового. Присутствует он не только на картинах, но и в одежде гостей — такой дресс-код. Даже маски, которые раздавали присутствующим, были в этом оттенке.

Выставку, объединенную одним колоритом, в галерее проводят второй раз. Тогда, в 2010 году, хозяйка «Туриной горы» Екатерина Левина проводила анкетирование у барнаульских художников, чтобы узнать, с чем у них ассоциируется фиолетовый.

«Мне очень понравилась интерпретация Ларисы Пастушковой. Вот что она тогда написала: «В фиолетовый цвет можно покрасить буквально все. И не только слова на букву «ф» могут выглядеть фиолетово: физики, финики, фокус, фиалка, но и вся прочая фигня, о которой можно подумать. Принимая правила игры, можно сказать, что вся страна живет под фиолетовым флагом. Потому что если замешать белый, синий и красный — то получим тот самый фиолетовый цвет», — зачитала она анкету.

Владелица галереи говорит, что в этот раз выставка задумывалась ко Дню космонавтики, ведь фиолетовый — это цвет Вселенной.

Но художники решили иначе и показали другую, земную, но не менее привлекательную вселенную этого оттенка.

Человек и бог

В работах барнаульских художников фиолетовый представлен во всевозможных градациях — от нежного пастельно-лилового оттенка до насыщенного, тревожно-багряного цвета.

Не на всех полотнах он доминирует — например, в цветочных композициях Екатерины Демкиной и Ольга Срданович фиолетовый скорее выполняет роль акцента, но взгляд так и просится остановиться на нем.

В галерее «Турина гора» в Барнауле открылась выставка «В фокусе — фиолетовый» Анна Зайкова

Нашлось место фиолетовому и в портретах — лирических, фантастических и даже смешных, как в квадриптихе «Коммунальная квартира» Екатерины Витвиновой. На ней четыре разных героя объединены одной лампой и ковром.

«Рядом с этой картиной мы поставим доску, на которую прикрепим магниты, в точности повторяющие ее. Каждый посетитель сможет по-разному соединять ее части, как мозаику, и создавать новую историю», — рассказала Екатерина Левина.

В галерее «Турина гора» в Барнауле открылась выставка «В фокусе — фиолетовый» Анна Зайкова В галерее «Турина гора» в Барнауле открылась выставка «В фокусе — фиолетовый» Анна Зайкова В галерее «Турина гора» в Барнауле открылась выставка «В фокусе — фиолетовый» Анна Зайкова

Художник и педагог Вера Бочковская представила на выставке три работы — «Старинные часы», «Начало», «Последний теплый день». Ее фиолетовый отображает самочувствие души: парящее умиротворение, спокойствие, а где-то — тревожность и вселенскую грусть.

«Мне интересно рисовать свое внутреннее состояние, выдуманный мир. В истории искусств фиолетовый — это готический цвет. Красный олицетворяет человека, синий — бога, а фиолетовый — это как раз соединение человека и бога. Готовясь к этой выставке, я поняла, что у меня очень много работ с этим цветом. Еще обнаружила, что цвета, которые я использую в работах, перекочевывают и в мой гардероб», — поделилась художница, которая тоже соблюла дресс-код открытия.

В галерее «Турина гора» в Барнауле открылась выставка «В фокусе — фиолетовый» Анна Зайкова В галерее «Турина гора» в Барнауле открылась выставка «В фокусе — фиолетовый» Анна Зайкова

Художник Александр Гнилицкий уверен, что цвет в нашей жизни не ограничивается предметным миром. Его больше интересует невидимые формы — их настроение, энергию он и пытается «поймать» в своих абстрактных полотнах.

Главное для него — создать то, что мы не видим, но ощущаем.

«Написание беспредметной картины — это всегда импровизация, решение рождается в процессе создания. Мелодия картины случается через фактуру, цветовые пятна. Такая живопись дает возможность выйти в другие миры, раздвинуть области познания," - рассказал мастер.

Помимо масляной живописи и акварели, в галерее представлены работы из керамики, «холодного фарфора», тканей — в частности, авторские куклы.

Полюбоваться всеми оттенками фиолетового можно будет до середины мая по адресу ул. Димитрова, 85а. Вход свободный.