Музыканты зовут барнаульцев на летний рок-концерт в лесу

«В прошлом году наш фестиваль помешала провести пандемия, а все мы ужасно устали сидеть по душным квартирам и клубам и соскучились по свежему воздуху, так что решили не ждать до осени и провести Летний Рок Лес уже в конце июня», — говорят организаторы.

Участие в большом концерте примут разножанровые коллективы: «Первое Завтра», «Косматые Башни» (акустика), «Дубовая роща», проект «Входящие с Небес», Оркестр EVC (El Viento Credo), «Лестница в небо», «3 Дня До Весны», «Третий Рим», а также группа из Кемерова INFINITUM.

Добраться до места можно автобусом № 119 и маршрутками №№ 51 и 59. Выходить под мостом «Трасса Здоровья». Если ехать в сторону Южного, то нужно перейти на противоположную сторону по мосту, повернуть направо по дороге, через 8−10 минут прогулки по лесу по левой стороне откроется поляна.

Гостей у моста будут встречать за полчаса до начала фестиваля. Цена билета: 200 рублей. Подробности в группе Вконтакте.