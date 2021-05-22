Отказавшиеся от «Евровидения» Little Big выпустили мощный клип в стиле Rammstein

Рейв-группа Little Big выпустила клип на новый трек We are Little Big с элементами хард-рока и метала, сильно порадовав этим старых поклонников.

В черно-белом клипе они обошлись без привычных ярких красок, образов и компьютерной графики — в течение двух минут они зажигают на небольшой сцене под одобрение толпы из танцпола.

Поклонники группу, которые следят за ее творчеством с самого основания, поздравили солистов с «возвращением» — ведь изначально музыканты исполняли панк-поп-рейв музыку, но в последнее время больше тяготели к попсе, пишет РИА «Новости».

«Наконец-то Little Big стали такими, какими мы их любим», «Они вернулись», «Я уже думала, что мы их потеряли. Круто», — написали пользователи в комментариях под клипом.

Основатель группы Илья Прусикин также сообщил, что этот трек войдет в новый альбом, над которым сейчас работает группа.

Альбом, по его словам, они хотят выпустить в ноябре. «Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году», — уточнил Ильич.

Напомним, что в прошлом году Little Big из-за коронавируса так и не смогли попасть на конкурс «Евровидение» — однако их клип собрал рекордное количество просмотров за всю историю музыкального состязания.

В этом году они решили отказаться от участия в «Евровидении», чтобы дать шанс другим исполнителям.