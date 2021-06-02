Пионеры и плачущий кровью Ленин. Солист Rammstein выпустил новый клип «Я ненавижу детей»

1 июня, в День защиты детей фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип с провокационным названием «Я ненавижу детей». За сутки ролик собрал больше 1,8 млн просмотров.

В клипе действие разворачивается в советской школе, где ученики гнобят своего одноклассника. Повзрослев, мальчик превратился в героя Линдеманна и отправился жестоко мстить обидчикам.

Тилля схватывает полиция в лице Александра Реввы и допрашивает его с применением силы. Из российских звезд в клипе также снялась Аглая Тарасова — она сыграла возлюбленную Линдеманна.

Припев певец исполняет в холле школы на фоне пионеров и бюста Ленина, который в конце залился кровавыми слезами.

Клип достаточно жестокий, посмотреть его можно здесь.

Фанаты творчества солиста Rammstein гадают, откуда у него такая тяга ко всему советскому. Некоторые предполагают, что это связано с детством Линдеманна, которое прошло в ГДР. Его отец также много путешествовал по Советскому Союзу.

Ранее Линдеманн спел на русском языке «Любимый город» Марка Бернеса и выпустил 22 апреля на эту песню клип. В ролике он сыграл эстрадного артиста и советского летчика-истребителя.