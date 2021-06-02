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Пионеры и плачущий кровью Ленин. Солист Rammstein выпустил новый клип «Я ненавижу детей»

1 июня, в День защиты детей фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип с провокационным названием «Я ненавижу детей». За сутки ролик собрал больше 1,8 млн просмотров.

Тилль Линдеманн выпустил новый клип "Я ненавижу детей"
Тилль Линдеманн выпустил новый клип "Я ненавижу детей"
Кадр из клипа

В клипе действие разворачивается в советской школе, где ученики гнобят своего одноклассника. Повзрослев, мальчик превратился в героя Линдеманна и отправился жестоко мстить обидчикам.

Тилля схватывает полиция в лице Александра Реввы и допрашивает его с применением силы. Из российских звезд в клипе также снялась Аглая Тарасова — она сыграла возлюбленную Линдеманна.

Припев певец исполняет в холле школы на фоне пионеров и бюста Ленина, который в конце залился кровавыми слезами.

Клип достаточно жестокий, посмотреть его можно здесь.

Фанаты творчества солиста Rammstein гадают, откуда у него такая тяга ко всему советскому. Некоторые предполагают, что это связано с детством Линдеманна, которое прошло в ГДР. Его отец также много путешествовал по Советскому Союзу.

Ранее Линдеманн спел на русском языке «Любимый город» Марка Бернеса и выпустил 22 апреля на эту песню клип. В ролике он сыграл эстрадного артиста и советского летчика-истребителя.

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