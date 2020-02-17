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Солист Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн запустил новый проект и дал ему русское матерное название английскими буквами, сообщают «Известия».

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

Первой песней новой группы стала композиция Till the End.

Музыкант также снял клип для сольного проекта. Он выложен на сайте для взрослых из-за порнографического содержания.

В 2009 году группа Rammstein поступила также со своим клипом на песню Pussy, который содержал откровенные сцены. Тогда в съемках участвовали дублеры.

В ноябре прошлого года Тилль Линдеманн вместе с экс-лидером шведской группы Pain Петером Тэгтгреном выпустил второй альбом F&M своей группы Lindemann.

В клипе к песне второго альбома снялась российская певица Светлана Лобода, которой СМИ периодически приписывают роман с лидером Rammstein.

Напомним, что в 17 марта группа Lindemann даст единственный концерт в Новосибирске.

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