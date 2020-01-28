Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей премии «Грэмми»

Билли Айлиш собрала награды за лучшую песню (Bad guy), альбом, запись года и лучший поп-альбом, а также отмечена наградой как начинающий артист.
В последний раз столько призов получил американский певец и автор песен Кристофер Кросс в далеком 1981 году.
Брат Айлиш также выиграл в номинации «Продюсер года».
Лучшей рок-песней стала This Land Гэри Кларка-младшего. Главным поп-исполнителем года стала Lizzo.
В номинации «Лучшее видео» победил клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню «Old Town Road».
«Грэмми» также получила Мишель Обама за «Лучший альбом разговорного жанра».