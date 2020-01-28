Барнаул 28 января -5°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату

Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей премии «Грэмми»

18-летняя американская певица Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей пяти статуэток музыкальной премии «Грэмми», сообщает «Интерфакс». Она побила рекорд Тэйлор Свифт, установленный в 2010 году.

Билли Айлиш
Билли Айлиш
www.instagram.com/billieeilish/

Билли Айлиш собрала награды за лучшую песню (Bad guy), альбом, запись года и лучший поп-альбом, а также отмечена наградой как начинающий артист.

В последний раз столько призов получил американский певец и автор песен Кристофер Кросс в далеком 1981 году.

Брат Айлиш также выиграл в номинации «Продюсер года».

Лучшей рок-песней стала This Land Гэри Кларка-младшего. Главным поп-исполнителем года стала Lizzo.

В номинации «Лучшее видео» победил клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню «Old Town Road».

«Грэмми» также получила Мишель Обама за «Лучший альбом разговорного жанра».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка