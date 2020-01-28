Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей премии «Грэмми»

18-летняя американская певица Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей пяти статуэток музыкальной премии «Грэмми», сообщает «Интерфакс». Она побила рекорд Тэйлор Свифт, установленный в 2010 году.

Билли Айлиш собрала награды за лучшую песню (Bad guy), альбом, запись года и лучший поп-альбом, а также отмечена наградой как начинающий артист.

В последний раз столько призов получил американский певец и автор песен Кристофер Кросс в далеком 1981 году.

Брат Айлиш также выиграл в номинации «Продюсер года».

Лучшей рок-песней стала This Land Гэри Кларка-младшего. Главным поп-исполнителем года стала Lizzo.

В номинации «Лучшее видео» победил клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню «Old Town Road».

«Грэмми» также получила Мишель Обама за «Лучший альбом разговорного жанра».