Бывший лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров собрал новую музыкальную группу

Бывший лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил о создании нового музыкального проекта под названием «Зоя». Группа уже выпустила первый альбом «Это жизнь».

О новом проекте Шнуров сообщил в своем Instagram, предварительно удалив все прошлые посты и отписавшись от всех подписчиков.

О новых участниках группы пока ничего не известно. Ожидается, что «Зою» презентуют 2 июня на Петербургском экономическом форуме, сообщает РИА «Новости».

В альбоме «Это жизнь» 14 композиций. В них загадочная вокалистка поет о разных жизненных неурядицах. Послушать альбом можно здесь.

«Наш альбом открывает песня „Яркая жизнь“. Это предисловие к той галерее женских образов и женского мира, в который мы предлагаем совершить путешествие. Песня — диалог между невидимой молчаливой подругой из провинции и уже состоявшейся Столичной Леди. Немножко производственная лирика, со специальными профессиональными терминами», — пояснил Шнуров на своей странице в соцсетях.

Поклонники творчества Шнурова услышали в композициях типичные мотивы «Ленинграда». Кому-то это понравилось, а кто-то задался вопросом — стоило ли собирать новую группу ради одинаковых песен?

Напомним, что группировка «Ленинград» распалась в 2019 году.