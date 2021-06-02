Бывший лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров собрал новую музыкальную группу

О новом проекте Шнуров сообщил в своем Instagram, предварительно удалив все прошлые посты и отписавшись от всех подписчиков.
О новых участниках группы пока ничего не известно. Ожидается, что «Зою» презентуют 2 июня на Петербургском экономическом форуме, сообщает РИА «Новости».
В альбоме «Это жизнь» 14 композиций. В них загадочная вокалистка поет о разных жизненных неурядицах. Послушать альбом можно здесь.
«Наш альбом открывает песня „Яркая жизнь“. Это предисловие к той галерее женских образов и женского мира, в который мы предлагаем совершить путешествие. Песня — диалог между невидимой молчаливой подругой из провинции и уже состоявшейся Столичной Леди. Немножко производственная лирика, со специальными профессиональными терминами», — пояснил Шнуров на своей странице в соцсетях.
Поклонники творчества Шнурова услышали в композициях типичные мотивы «Ленинграда». Кому-то это понравилось, а кто-то задался вопросом — стоило ли собирать новую группу ради одинаковых песен?
Напомним, что группировка «Ленинград» распалась в 2019 году.