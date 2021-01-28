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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров пошел в полицию после слов Иосифа Пригожина «тресну по башке»

Генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров утверждает, что продюсер Иосиф Пригожин ему угрожал, поэтому пришлось написать заявление в полицию. Об этом рассказало информагентство РИА-Новости со ссылкой на адвоката певца Алексея Добрынина.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Инцидент, спровоцировавший музыканта, произошел в декабре прошлого года. В интервью изданию StarHit Пригожин заявил, что в конфликте со Шнуровым готов дойти до рукоприкладства. И все из-за критики в адрес своей жены Валерии.

«Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке», — сказал продюсер.

Из-за неосторожной формулировки и начался весь сыр-бор.

«В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ — «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью», — заявил адвокат Добрынин.

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров.
instagram.com/shnurovs

Сейчас участники ждут доследственной проверки. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Здесь все зависит от того, найдут ли правоохранители состав преступления.

«Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля», — отмечает Добрынин.

Адвокат утверждает, что заявление было подано начальнику столичного главка МВД РФ.

Справка

Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Шнуров в ответ опубликовал стихи, в которых назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста «мразенышем» и использовал нецензурную лексику.

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