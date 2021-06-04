Little Big выпустили мини-альбом с каверами на Надежду Кадышеву, Backstreet Boys и Aqua

Рэйв-группа Little Big выпустила кавер-альбом под названием «Covers». В нее попали пять известных треков, перепетых на новый лад.

В альбом вошли композиции «Everybody» американского бойз-бенда Backstreet Boys, «Blitzkrieg Bop» панков Ramones, «Barbie Girl» датской данс-поп-группы Aqua, «Колдунья» российской певицы Надежды Кадышевой и «Mamma Maria» итальянского поп-коллектива Ricchi e Poveri, пишет «Афиша».

В поддержку альбома Little Big также выпустили новый клип, в котором пародируются известные диснеевские сказки.

Релиз доступен в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

Напомним, недавно Little Big выпустили еще один клип в эстетике группы Rammstein, чем сильно порадовали своих давних поклонников.