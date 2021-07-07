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В барнаульском музее откроют звездную аллею победителей Шукшинского кинофестиваля

На территории музея ГМИЛИКА откроют аллею звезд-победителей Шукшинского кинофестиваля. Состоять она будет из небольших каменных плит, на которых написаны названия фильмов и имя режиссера.

В ГМИЛИКА откроют "звездную аллею" победителей Шукшинского кинофестиваля
В ГМИЛИКА откроют "звездную аллею" победителей Шукшинского кинофестиваля
culture22.ru

Открытие аллеи приурочено ко дню рождения Василия Шукшина.

На звездной дорожке указаны все победители фестиваля с года его основания и до сегодняшнего времени — с 1999 по 2020 год.

В ГМИЛИКА откроют &quot;звездную аллею&quot; победителей Шукшинского кинофестиваля
В ГМИЛИКА откроют «звездную аллею» победителей Шукшинского кинофестиваля
culture22.ru

Аллея ежегодно будет прирастать новыми плитами с именами следующих победителей.

До конца 2021 года на усадьбе музея будет также установлен арт-объект с художественной мозаикой на шукшинскую тему, выполненный мастерами Колыванского камнерезного завода им. Ползунова, сообщает Минкульт.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в крае Шукшинские дни на Алтае перенесли на осень — ежегодный фестиваль планируют провести с 28 сентября по 2 октября.

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