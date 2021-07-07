В барнаульском музее откроют звездную аллею победителей Шукшинского кинофестиваля

Открытие аллеи приурочено ко дню рождения Василия Шукшина.
На звездной дорожке указаны все победители фестиваля с года его основания и до сегодняшнего времени — с 1999 по 2020 год.
Аллея ежегодно будет прирастать новыми плитами с именами следующих победителей.
До конца 2021 года на усадьбе музея будет также установлен арт-объект с художественной мозаикой на шукшинскую тему, выполненный мастерами Колыванского камнерезного завода им. Ползунова, сообщает Минкульт.
Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в крае Шукшинские дни на Алтае перенесли на осень — ежегодный фестиваль планируют провести с 28 сентября по 2 октября.