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Владелец «Киномира» рассказал, как ковидные ограничения отразятся на работе кинотеатров

Владелец сети «Киномир» Яков Кац пояснил altapress.ru, что нововведения в губернаторском указе о коронавирусных ограничениях практически не отразятся на их работе.

Яков Кац, владелец сети "Киномир"
Яков Кац, владелец сети "Киномир"
Анна Зайкова

По его словам, в летнее время люди без всяких ограничений ходят в кинотеатры неохотно. Сейчас посещаемость у сети составляет около 10%.

Поэтому соблюдать пункт о 50%-ной заполняемости зала им будет легко.

«Если бы нас закрыли совсем, это был бы другой разговор», — сказал Яков Кац.

Также Кац добавил, что примерно 30% его сотрудников уже привились от коронавируса.

Напомним, 5 июля губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае.

В нем отмечено, что театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости.

В связи с ограничениями региональный Минкульт также перенес ежегодные Шукшинские дни на Алтае. Предварительно, они пройдут с 28 июля по 2 октября.

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