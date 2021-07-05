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Томенко внес изменения в указ по предупреждению распространения ковида в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 5 июля подписал изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
altairegion22.ru

Изменения временно запрещают проведение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий и дискотек, в том числе в ночных клубах.

«Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости», — пояснили в правительстве региона.

При этом разрешается деятельность пляжей, имеющих необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.

Томенко подчеркнул, что введение новых ограничительных мер продиктовано эпидобстановкой в Алтайском крае.

«Система здравоохранения у нас испытывает мощнейшую нагрузку и даже перегрузку. Количество людей, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии огромное — около 500 человек. Ситуацию надо останавливать двумя путями: сейчас по максимуму постараться разорвать цепочки передачи вируса, а это делается как раз через то, что мы массовые мероприятия запрещаем, и проведение вакцинации — это вторая часть. Этому вопросу серьезное внимание надо уделять, как с точки зрения готовности системы здравоохранения к этим действиям, так и активности самих жителей края. Это основополагающие вещи, которые сегодня накладывают отпечаток на любые наши планы», — отметил губернатор.

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