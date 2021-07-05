Шукшинские дни на Алтае перенесли на осень, гуляния на Пикете отменены

Ежегодные Шукшинские дни на Алтае переносятся на осень. Фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры Елена Безрукова.

Даты — предварительные. В зависимости от эпидобстановки их еще могут поменять.

Если Шукшинские дни все же удастся провести осенью, то все уличные массовые события все равно будут отменены.

Поэтому в 2021 году точно не будет традиционных народных гуляний на Пикете в Сростках.

«Мы планируем сохранить форматы кинопоказов, литературных встреч и встреч с актерами. Для кинофестиваля уже сформирована афиша, в ней 13 российских картин, в том числе из Башкортостана, Якутии. Фильмом-открытием будет картина „Земля Эльзы“, который снимался на Алтае при участии наших артистов», — рассказала Безрукова.

Открытие Шукшинского фестиваля пройдет в Барнауле, а закрытие — в городском Доме культуры в Бийске.

Но память Василия Макаровича все же почтут: 22 июля в Барнауле в музее ГМИЛИКА откроют новый арт-объект и аллею звёзд кинофестиваля, а 25 июля в мемориальном музее в Сростках начнут работу две новых выставки.

Напомним, в этом году фестиваль должен был состояться с 20 по 24 июля. На него должен был приехать известный режиссер Эмир Кустурица, именитые артисты и писатели.