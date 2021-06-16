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Будэ смачно: ТОП-7 летних фестивалей в Алтайском крае, которые нельзя пропустить

Если вам поскорее хочется вырваться из города, то нужно грамотно составить план побега. Чтобы и природу посмотреть, и с людьми пообщаться, и весело время провести. Кажется, именно для этого и придумали летние фестивали. «Афиша» собрала все самое интересное (ну, кроме Шукшинского фестиваля, о которым вы и так знаете).

На Алтае прошел фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!"
На Алтае прошел фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!"
Ирина Пергаева, altapress.ru

Белокуриха Фест

На одну неделю курортный город превратится в food-корт. За семь дней гастрономического фестиваля его участникам нужно будет посетить семь разных ресторанов.

Сергей Тернов из Белокурихи рассказал о своем участии в шоу &quot;Битва шефов&quot; на НТВ
Сергей Тернов из Белокурихи рассказал о своем участии в шоу «Битва шефов» на НТВ
Олег Богданов

Праздник кулинарного мастерства пройдет в формате шоу с элементами квеста. Символ фестиваля — Белка — встретит гостей на церемонии открытия и предложит варианты гастрономических маршрутов. Заведения представят особенное меню — эксклюзивные праздничные сеты из блюд и напитков.

  • Где: Белокуриха
  • Когда: 14−20 июня
  • Подробности: vk.com/belokurihafest

Литературный фестиваль Роберта Рождественского

Если вы мечтаете вживую увидеть и пообщаться с российскими писателями, то вам точно нельзя пропускать это событие. В этом году на литературный фестиваль приедут Андрей Расторгуев, Андрей Коровин, Николай Иванов, Юрий Козлов, Геннадий Скарлыгин, Валентина Ерофеева-Тверская и другие.

Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского
Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского
Алиса Батурина

Завершится фестиваль традиционно на Яру Любви в Косихе. Хорошая музыка, красивая природа, приятные люди, праздничная атмосфера — за этим ежегодно сюда съезжаются тысячи людей.

  • Где: Барнаул и Косихинский район, с. Косиха
  • Когда: 16−19 июня
  • Подробности: culture22.ru

Ах! Фест

Еще один фестиваль, обещающий настоящий праздник живота. В программе — мастер-классы от ведущих поваров и рестораторов, ярмарка алтайских производителей, бесплатные экскурсии по «Алтайскому холмогорью», клубная музыка, а еще дегустации, игры и розыгрыши. И все это — в окружении горных пейзажей.

В &quot;Алтайском холмогорье&quot; впервые прошел гастрономический фестиваль
В «Алтайском холмогорье» впервые прошел гастрономический фестиваль
Дмитрий Лямзин
  • Где: Алтайский район, с. Алтайское, комплекс «Алтайское холмогорье»
  • Когда: 26−27 июня
  • Подробности: vk.com/holmogorye

Белоярская крепость

Невероятно, но факт — настоящих рыцарей можно встретить в Новоалтайске. Правда, только в один день, во время фестиваля исторической реконструкции. Сибирские клубы покажут, как воины вели свой быт на поле боя, как выглядела русская крепость в XVIII веке.

Реконструкторы из Новосибирска и Барнаула в Белоярской крепости.
Реконструкторы из Новосибирска и Барнаула в Белоярской крепости.
Роман Корнеев / vk.com/taverna_npc

Еще зрители фестиваля увидят показательный штурм крепости и военные маневры, турниры латников, лучников и мастер-классы боя на мечах.

  • Где: Новоалтайск
  • Когда: 10 июля
  • Подробности: vk.com/event193722123

Всэ будэ смачно

Торжество любителей вареников устроят потомки украинских переселенцев. Здесь не только накормят до отвала, но и развлекут карнавальным шествием, спортивными играми, конкурсами и частушками.

На Алтае прошел фестиваль вареника &quot;Всэ будэ смачно!&quot;
На Алтае прошел фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!»
Ирина Пергаева, altapress.ru

Не упустите возможность попробовать себя в роли пожиратели и метателя вареников, научиться лепке, а заодно закупиться товарами от алтайских производителей.

  • Где: Романовский район, с. Романово
  • Когда: 24 июля

Крылья Сибири

На международном авиамодельном фестивале соберутся авиамоделисты со всего края, Сибири и Казахстана. Специально для гостей праздника они устроят зрелищное авиашоу.

Фестиваль &quot;Крылья Сибири&quot; в Ребрихе
Фестиваль «Крылья Сибири» в Ребрихе
Ирина Пергаева

Также здесь можно будет посетить выставку летательных аппаратов, понаблюдать за воздушными боями беспилотников, выступлениями парамотористов и шоу пилотажной группы. Небесный праздник символично завершат салютом.

  • Где: Ребрихинский район, с. Ребриха
  • Когда: 24 июля

Сырная деревня

В селе среди гор, где основали старейший в крае сырзавод, пройдет праздник этого вкусного молочного продукта.

В Алтайском крае прошел праздник &quot;Сырная деревня&quot;.
В Алтайском крае прошел праздник «Сырная деревня».
Наталья Сычёва

Для гостей развернется широкая ярмарка с товарами от алтайских фермеров, мараловодов и пчеловодов. Зрителей будут развлекать спортивными состязаниями, концертной и конкурсной программой.

  • Где: Алтайский район, с. Куяган
  • Когда: 7 августа
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