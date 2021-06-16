Будэ смачно: ТОП-7 летних фестивалей в Алтайском крае, которые нельзя пропустить

Белокуриха Фест
На одну неделю курортный город превратится в food-корт. За семь дней гастрономического фестиваля его участникам нужно будет посетить семь разных ресторанов.
Праздник кулинарного мастерства пройдет в формате шоу с элементами квеста. Символ фестиваля — Белка — встретит гостей на церемонии открытия и предложит варианты гастрономических маршрутов. Заведения представят особенное меню — эксклюзивные праздничные сеты из блюд и напитков.
- Где: Белокуриха
- Когда: 14−20 июня
- Подробности: vk.com/belokurihafest
Литературный фестиваль Роберта Рождественского
Если вы мечтаете вживую увидеть и пообщаться с российскими писателями, то вам точно нельзя пропускать это событие. В этом году на литературный фестиваль приедут Андрей Расторгуев, Андрей Коровин, Николай Иванов, Юрий Козлов, Геннадий Скарлыгин, Валентина Ерофеева-Тверская и другие.
Завершится фестиваль традиционно на Яру Любви в Косихе. Хорошая музыка, красивая природа, приятные люди, праздничная атмосфера — за этим ежегодно сюда съезжаются тысячи людей.
- Где: Барнаул и Косихинский район, с. Косиха
- Когда: 16−19 июня
- Подробности: culture22.ru
Ах! Фест
Еще один фестиваль, обещающий настоящий праздник живота. В программе — мастер-классы от ведущих поваров и рестораторов, ярмарка алтайских производителей, бесплатные экскурсии по «Алтайскому холмогорью», клубная музыка, а еще дегустации, игры и розыгрыши. И все это — в окружении горных пейзажей.
- Где: Алтайский район, с. Алтайское, комплекс «Алтайское холмогорье»
- Когда: 26−27 июня
- Подробности: vk.com/holmogorye
Белоярская крепость
Невероятно, но факт — настоящих рыцарей можно встретить в Новоалтайске. Правда, только в один день, во время фестиваля исторической реконструкции. Сибирские клубы покажут, как воины вели свой быт на поле боя, как выглядела русская крепость в XVIII веке.
Еще зрители фестиваля увидят показательный штурм крепости и военные маневры, турниры латников, лучников и мастер-классы боя на мечах.
- Где: Новоалтайск
- Когда: 10 июля
- Подробности: vk.com/event193722123
Всэ будэ смачно
Торжество любителей вареников устроят потомки украинских переселенцев. Здесь не только накормят до отвала, но и развлекут карнавальным шествием, спортивными играми, конкурсами и частушками.
Не упустите возможность попробовать себя в роли пожиратели и метателя вареников, научиться лепке, а заодно закупиться товарами от алтайских производителей.
- Где: Романовский район, с. Романово
- Когда: 24 июля
Крылья Сибири
На международном авиамодельном фестивале соберутся авиамоделисты со всего края, Сибири и Казахстана. Специально для гостей праздника они устроят зрелищное авиашоу.
Также здесь можно будет посетить выставку летательных аппаратов, понаблюдать за воздушными боями беспилотников, выступлениями парамотористов и шоу пилотажной группы. Небесный праздник символично завершат салютом.
- Где: Ребрихинский район, с. Ребриха
- Когда: 24 июля
Сырная деревня
В селе среди гор, где основали старейший в крае сырзавод, пройдет праздник этого вкусного молочного продукта.
Для гостей развернется широкая ярмарка с товарами от алтайских фермеров, мараловодов и пчеловодов. Зрителей будут развлекать спортивными состязаниями, концертной и конкурсной программой.
- Где: Алтайский район, с. Куяган
- Когда: 7 августа