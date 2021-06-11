Барнаульцев зовут на кинопоказ под открытым небом

12 июня в барнаульском парке «Арлекино» пройдет Фестиваль уличного кино, сообщает пресс-служба мэрии. Горожане смогут посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

Фестиваль уличного кино — это ежегодный зрительский смотр короткометражного кино. Его проводят на открытых площадках России и мира с 2014 года.

12 июня фестиваль доберется до Барнаула. Показ начнется в 16:00 на «Зелёной поляне» в парке «Арлекино».

Барнаульцам покажут две программы. Первая — «Доброе кино». Это шесть короткометражных фильмов о любви к близким: родителям, соседям, животным.

Вторая — «Топ-7: лучшее из прошлых лет». В ней представлены лучшие короткометражки, получившие максимальные оценки зрителей фестиваля за последние годы.

Попкорн , кино СС0

Также гости фестиваля увидят выступление музыкантов и смогут принять участие в розыгрыше призов от спонсоров.

Вход свободный.

Для комфорта зрителей просят взять с собой пледы, туристические коврики и попкорн.