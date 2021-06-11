Куда сходить в Барнауле на выходных 12 и 13 июня

Ура — нас ждут три выходных дня! Один из дней точно можно посвятить культурным событиям — сходить, наконец-то, в кино, театр, музей или даже на ипподром. «Афиша» подготовила список интересных событий.

Кино

«Красный призрак» — это военная картина нового формата.

В ней рассказывается история небольшого отряда советских солдат, которые вступают в неравный бой с фашистами.

Оказывается, что среди них есть человек-призрак: оставаясь незамеченным, он оставляет после себя море трупов. Легенды о нем слагали как советские, так и немецкие солдаты.

Самый милый документальный фильм сезона — «Байкал: Удивительные приключения Юмы».

Зрители на большом экране смогут понаблюдать за жизнью маленького нерпенка, а заодно насладиться красотой природы Байкала.

В субботу в кинотеатре «Премьера» покажут фильм-победитель Берлинского кинофестиваля «Надежда».

В ней рассказывается о семейной паре Анне и Томасе, чьи чувства друг к другу давно остыли. Но внезапно у супруги находят рак. Может ли страх потери стать глотком свежего воздуха и возродить любовь?

Начало фильма в 14:35. Цена билета — 150 рублей.

Театр

12 июня в краевом театре драмы завершится режиссерская лаборатория, в которой четыре режиссера поставили пьесы из первого сезона театра (напомним, в этом году драма отмечает столетний юбилей).

В субботу приглашенные режиссеры покажут два эскиза. Дмитрий Огородников представит свою версию пьесы Леонида Андреева «Дни нашей жизни».

Обыкновенная житейская драма про любовь овеяна особой ностальгической дымкой. Произведение напитано атмосферой легкого сожаления о днях прошедшей молодости, — это нравилось как публике 1910-х годов, так и сегодняшнему зрителю. Начало показа в 15:00.

Репетиции спектакля «Трильби» vk.com/altdrama

Галина Зальцман раскроет историю «Трильби». Девушка-ирландка живет в Париже и работает натурщицей, что считается неприличным. Внезапно ею завладевает музыкант Свенгали. Он полностью подчиняет ее свой воле, и Трильби, которая не имела музыкального слуха, становится прекрасной певицей.

Но есть одно «но» — петь она может только под взглядом Свенгали. Начало показа в 18:30.

Музеи

В выставочном зале музея «Город» работает международная выставка «Монголия-Алтай. Век и вечность». Она посвящена 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. На выставке представлено около 300 работ более 120 авторов из Алтайского края.

В «монгольском» разделе экспозиции выставляются художники из Улан-Батора. Это страницы прошлого, древние культурные традиции, отразившиеся в петроглифических композициях. В работах современных монгольских живописцев и графиков можно увидеть и черты уникально стиля «монгол зураг» — традиционной живописи Монголии.

Выставка «Монголия-Алтай. Век и вечность». vk.com/museumgorod

Увидеть картины можно будет до 27 июня. Вход — 20−45 рублей.

В художественном музее открылась выставка «Души и рук творенье» авторских кованых изделий барнаульского мастера-кузнеца Валерия Бельмецова. Здесь представлено около 30 работ мастера, созданных по собственным эскизам в индивидуальном стиле, объединяющем строгие классические элементы и модерн.

Выставка авторских кованых изделий барнаульского мастера-кузнеца Валерия Бельмецова ghmak.ru

Посетители увидят различные пластические формы, от миниатюрных изделий до масштабных интерьерных композиций, в которых автор использует растительные и геральдические мотивы, сочетает металл с камнем, стеклом, керамикой, деревом. Фотогалерея его изделий, созданных на протяжении двух десятилетий, дополнит экспозицию.

Работы кузнеца можно будет увидеть до 26 июня. Вход — 5−30 рублей.

Ипподром

12 июня на барнаульском ипподроме пройдут конноспортивные соревнования «Розыгрыш традиционных призов» — призы разыграют для лошадей орловской рысистой и призовых пород. В краевую столицу приедут лучшие наездники со всего Алтайского края.

Барнаульский ипподром. Анна Зайкова

Помимо захватывающих заездов спортсменов-конники порадуют зрителей показательными выступлениями в развлекательной части программы. Начало в 15:00.

Парки

В День России в парках Барнаула пройдут праздничные программы.

В парке «Центральный» выступят Барнаульский духовой оркестр, хор ветеранов, театр танца, школа чирлидинга. Будут работать аниматоры.

Зебра в зоопарке. предоставлено зоопарком «Лесная сказка»

Субботний концерт в 12:00 пройдет и в парке «Лесная сказка». А 13 июня в зоопарке устроят День зебры и открытие музея полосатой лошадки.

С 12:00 до 14:00 гостей будут развлекать африканское шоу барабанщиков, гигантские шашки, а сотрудники зоопарка устроят полосатый флешмоб.

Планетарий

Любителям космоса настоятельно рекомендуем посетить планетарий в парке «Изумрудный» — ведь он может скоро переехать в бывшее здание кинотеатра «Родина», откуда совсем недавно переехал театр «Сказка».

Полнокупольные программы там традиционно проходят в 11:00, 13:00 и 15:00.

Космос. Метеор. Метеорит ССО

В субботу посетителям расскажут о тайнах воды, Земли, Луны, Солнца и Марса. В воскресенье покажут познавательную программу для самых маленьких.

Цена билета — 100−150 рублей.