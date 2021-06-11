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Экскурсии на теплоходе и лекции. В Барнауле впервые пройдут «Европейские дни археологии»

В Барнауле впервые пройдут «Европейские дни археологии». Отправиться на лекции можно 18 и 19 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Раскопки в Денисовой пещере.
Раскопки в Денисовой пещере.
Олег Богданов.

Участники акции познакомятся с уникальными археологическими предметами, найденными на Алтае, посетят научно-популярные лекции. Там они узнают все о древних арийских племенах на территории Алтая, неандертальцах, а также приблизятся к тайнам Пазырыка. Программа рассчитана на разные возрастные категории.

Для самых маленьких проведут интерактивные программы, где они смогут попробовать себя в роли археологов. Завершит акцию теплоходная экскурсия «По археологическим местам Барнаула» по Оби в сопровождении кандидата исторических наук, автора книги «Археологические памятники Барнаула» Артура Кунгурова.

Площадки встреч — Алтайский государственный краеведческий музей и Музей археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета. Программу можно найти здесь.

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